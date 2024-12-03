小六生打老師遭警帶走　王婉諭揭4疑問：盧秀燕說法是對基層重擊

記者郭運興／台北報導

台中市傳出國小教師遭學生持樂樂球棒揮打，教師因不滿態度，憤而報警，員警進入校園，將當事學生帶回，市長盧秀燕則怒批「該名教師不適任」。對此，時代力量黨主席王婉諭今（3日）表示，整個案件中，問題最大的，第一是警方，第二就是校方，她不認同盧秀燕說法，這是對基層教師重重一擊。她也點出4疑問強調，實在不理解為什麼會發生這種事，真正該思考的是改善法治觀念，還有是不是校園輔導不足，讓老師只能報警處理？

王婉諭表示，昨天看到盧秀燕市長在議會中，因為一起校園事件，「念稿式」的震怒，甚至痛批校長、教師、督學，表示要重罰重懲。坦白說，她仔細去看了新聞後，實在不能理解為什麼會發生這種事。

王婉諭表示，一名小六學生，和體育老師起衝突，疑似是學生被老師壓制住後，揮舞手中的樂樂球棒打中老師大腿。隔天，學生和老師致歉，但身兼校內生輔組長的老師，不滿態度，所以報警，結果，校方當場讓警察將小孩帶到警察局做筆錄。

王婉諭質疑，整個過程中沒有老師、主任、校長陪同，而家長們更是直到學務主任通知後，才趕到警局去。對她來說，師、生都是校園中的主體，卻也是這個案件中的弱勢者；反之，掌握權力的校方、警方，到底在幹嘛？為什麼會放任事情失控？

王婉諭點出「警方、校方有幾個無法理解之處」，首先，隔日學生道歉時，已經不是衝突當下，孩子不是現行犯。當下警方沒有通知書、沒有少年法官的同行書，為什麼可以立刻把人帶走？

王婉諭指出，第二，為什麼會大喇喇的讓穿制服、開巡邏車的警察，直接進入校園，把人帶走？警政署本來就有「警察人員進入校園執法相關機制」的規範，不論校方、警方，明顯都不符合規定吧？

王婉諭再指，第三，「少事法」修法通過後，針對十二歲以下的孩子涉及刑責，已回歸到輔導先行的制度，由教育與社政體系依《學生輔導法》及《兒權法》提供協助。但不論這個案件到底是否超過十二歲，警察介入國小校園，都應該在非常極端的案例之下。

王婉諭提到，第四，就算是罪大惡極的罪犯，都可以聘任自己的辯護人。面對小學六年級的學生，校方要把他交給警方，怎麼會當下沒有先讓家長到場、也沒有任何大人陪同？

接著，王婉諭說，到底這起衝突怎麼發生的？學生、教師先前的互動狀況為何？學生道歉的態度到底怎麼樣？坦白說，這些細節目前看起來有點各執一詞，她也無法核實真相為何。

王婉諭認為，但有一些基本的對錯，在這件事情的討論過程當中，已經完全被模糊了。第一，她想先強調，遭受攻擊的教師，絕對有提告的權利。不論大家對這件事情的觀感為何？是否有更好的方式，她都認同教師應該有提告權利，大家應該要看見教師們面對這類事件的無力。

王婉諭強調，因此，她並不認同盧秀燕市長，當場就斷定教師不適任的說法，這是對基層教師群體重重的一擊。

王婉諭說，第二，即便她看到部分網友提到學生攻擊行為有錯在先、或者有人說學生可能有多次攻擊老師的狀況，她都不認同在非危險或衝突的當下，應該立刻讓警察把學生帶走。

王婉諭指出，一來這不符合程序又濫用警力，二來，當初「少事法」會修法，就是因為孩子們根本無法充分辨別對錯、控制情緒。因此，最重要的，應該是要透過教育、輔導，幫孩子建立起正確的觀念。

王婉諭認為，第三，校方在整起事件當中，完全事不關己，這是最莫名其妙的一件事。當下教師、學生，因為在衝突中，一定情緒會比較激動，校方應該是要提供協助，讓輔導資源介入，而不是讓警察直接進校園把小朋友帶走，進一步的加劇衝突，甚至會對整個校園中的其他同學們，造成不必要的恐慌和寒蟬效應。

王婉諭強調，這件事情她談過很多遍，但還是要再說一次，老師和學生，從來就不該是校園中對立的角色。只有師生共好，才能打造出好的教育環境。

最後，王婉諭總結，市長除了「重罰重懲」外，真正應該思考的，是改善警方的法治觀念，並且深入的去想，是不是校園的輔導、支持資源不足，才會讓老師只能報警處理？才會讓學生無法得到合適的心理協助？這才是真正具有教育意義的改革與成長。

▼時代力量黨主席王婉諭。（圖／《豈有此呂》）