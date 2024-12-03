小六生案風向變了！　律師吐悲哀現況「老師只能報警啊」

▲學童跟老師都被帶回派出所。（圖／記者許權毅攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台中市某國小爆發師生衝突，事後老師不接受道歉報警，員警則進入校園將小六生帶回派出所，起初校方、警方被轟踐踏教育，妨害兒少權益；不過，如今風向轉變，律師桂祥晟更直言，這是萬分悲哀的情況，「學生道歉，老師就得要原諒？」

桂祥晟在臉書感嘆，「如果今天一個國小老師被學生威脅了、遭受危害了，這有沒有可能發生？大家以為國小高年級的男生都是可愛小動物嗎？那老師該怎麼辦？法律已經沒收老師的懲戒權了，老師在法律上沒有任何防禦自己的能力，所以怎麼辦？只能報警啊！但我相信，老師報警這件事，絕對是很掙扎的，因為校方高層意見一定很多，也會把受害老師貼上難搞的標籤。」

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他表示，「今天的案子是，老師忍不了了，報警了，警方也介入了，但盧市長卻以政治力干預，懲處了承辦的員警，認為警力怎麼可以隨意進入校園？這代表什麼？老師，你們以後被學生欺負，只能回家抱著棉被哭啦！至於學生有行為偏差或課業荒廢的行為都是小事，老師都不要管；學生要不要上課...隨便，保命要緊。」

▲老師遭小六學童持樂樂棒球棒打腳。（圖／記者許權毅攝）

桂祥晟忍不住反問道，「今天學生道歉了，老師就得原諒？那老師體罰或當眾訓誡了學生，被學生提告傷害或公然侮辱，學生跟學生家長會不會原諒老師呢？不會。」

對此，他更心寒直言，萬分悲哀，「當你意識到體制不會保護你，甚至不會支持你伸張個人權益，那麼便只剩下兩個選擇：離開或者平庸。」

而網友們則紛紛回應，「現在小學生有些頗具危險性，老師已經不只傳道授業解惑，還要注意他們看你不爽。要想好因應之道。桂律師所言精準之至」、「學校沒辦法教，司法來教」、「這件事情我站中立立場」、「可憐啊」。

另外，台中市長盧秀燕今接受訪問表示，要向忠信國小的老師致歉，「話說得太快了」，但強調學校或警方在處理此事的程序需要改進。