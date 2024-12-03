今晚變天「2地雨勢下到發紅」　周末低溫探13度

▲今天晚上東北季風開始影響，持續到周五，中部以北、東部地區低溫15至16度。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周受到東北季風影響，中央氣象署簡任技正伍婉華指出，今天晚上東北季風開始影響，持續到周五，中部以北、東部地區低溫15至16度，之後又是另一波東北季風增強，周六到下周一降溫較明顯，中部以北及金門、馬祖低溫約13至14度。

伍婉華說，目前北方冷空氣在黃海，今天下午以後東北季風隨北方高壓逐漸南下，先讓北部及東北部轉涼，東方海面漸漸也有些雲系形成，目前東北部的雲量比較多，從雷達迴波圖顯示有些降雨現象，降雨逐漸移動到東半部陸地上。

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她表示，今天天氣還不錯，下午到晚上隨著東北季風增強，基隆北海岸、宜蘭、花蓮有局部短暫降雨的機率，北部山區及台東也有零星降雨，尤其宜蘭山區在午後可能出現較大雨勢，其他地區不受影響，依舊可以看到陽光。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，伍婉華指出，第一波東北季風從明天影響到周五，大台北及東北部晚間開始下雨，持續到周五，連桃園也有短暫降雨的機率。周三到周五期間雨勢會更大，範圍擴大到新竹以南。

她表示，周日到下周一受到另一波東北季風影響，中部以北、東半部及馬祖也有降雨，但這一波水氣會弱一些些，所以未來降雨可能稍微少一點。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

伍婉華指出，今晚開始北部、東北部及馬祖受到東北季風影響，天氣轉涼，明天東北季風帶來的冷空氣並不強，主要是北部及東北部高溫略為下降，高溫降為22至23度，中南部及台東高溫仍有27、28度。

低溫方面，伍婉華說，預估第一波東北季風影響，未來3天低溫在中部以北、馬祖約15至16度，其他地區低溫18至20度。預估第二波東北季風影響，北部及東北部高溫僅19、18度左右，低溫更明顯，周日到下周一中部以北及金馬低溫約13、14度，其他地區15至17度。

她表示，東北季風逐漸南下，降雨漸漸出現，第二波東北季風影響，北部、東北部感受比較涼，各地溫度也都會下降，尤其中南部夜裡清晨低溫也下降，日夜溫差9至10度。另在周四前中南部容易有低雲或霧，影響能見度。