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下周2階段變天甩雨　下波強冷空氣急凍4天

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲下周一下半天起水氣增多，部分地區濕涼，下周五後轉冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

好天氣將持續到下周一(12月2日)，下周一下半天起水氣增多，下周五東北季風增強，北東雨區將擴大，天氣轉涼，下周六(7日)再轉冷，有東北季風或冷氣團影響，氣象署預估這波冷空氣「冷得比較久一點」，至少影響4天。

氣象署預報員林定宜表示，下周一之前天氣都不錯，下周一下午開始水氣增加，下周四迎風面地區將有降雨，下周五東北季風增強，下個周六將有東北季風或大陸冷氣團影響。

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未來一周天氣趨勢，林定宜分析，明天到下周一上午，僅花東有零星短暫雨，要注意輻射冷卻效應，各地早晚比較冷，竹苗局部地區可能出現10度以下低溫，極端低溫範圍比較小。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼溫度和降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜進一步指出，下周一下午過後到下周四，基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫雨，大台北地區、北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周五過後將越來越冷，林定宜表示，下周五東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部、東半部有局部短暫雨。

林定宜指出，下周六(7日)還有冷空氣影響，天氣變更冷，有機會達冷氣團等級，預估可能從7日到10日都是受東北季風或冷氣團影響，「冷得比較久一點」，不過後面冷空氣影響有多長、有多冷，都還要再觀察，一周以上的溫度預報誤差比較大。

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下周變天甩雨　強冷空氣急凍4天

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