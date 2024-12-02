今午後轉雨！　下最大地區曝

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

午後變天轉雨！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市石碇的11.4度。氣象署表示，周二至周四東北部山區有局部較大雨勢發生機率。

氣象署指出，今晨輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，台灣各地大多為晴到多雲的穩定天氣，僅花東地區偶有零星降雨；但是下午之後，東北風帶來水氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東北部雲量偏多，有零星降雨的機率。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署說，清晨各地低溫約15至19度，東半部白天高溫約24至26度，西半部白天高溫26至28度，西半部日夜溫差大，早出晚歸請適時增減衣物。

氣象署預報，周二至周四東北風迎風面水氣稍增多，基隆北海岸、大台北、東北部及東部有局部短暫雨，東北部山區並有局部較大雨勢機率，北部山區及東南部亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署表示，周五東北季風稍增強，周六東北季風影響，雨區稍擴大，北部、東北部及東部有局部短暫雨，東南部有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；周日東北季風再增強或冷氣團南下，各地氣溫下降，是這周以來比較明顯的降溫，北部及東北部天氣變冷，其他地區早晚也是變冷，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。