子宮動手術！　她一醒來醫師才說「這器官」也割掉了

▲貝拉宣稱，她並未同意割闌尾。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

外國23歲女子貝拉（Bella）罹患「子宮內膜異位症」，因此必須開刀治療，未料甦醒後卻被醫師告知，她的闌尾也被摘除。不過，貝拉不滿表示，她根本沒有同意這件事。

貝拉在TikTok影片中說道，「你們知道什麼叫做瘋狂嗎？我做了子宮內膜異位手術，對吧？當我醒來時，他們說『嘿，我們拿掉了妳的闌尾。』

「子宮內膜異位症」是一種婦科疾病，類似子宮內膜的組織，在子宮外部生長，經常導致經痛及下腹部疼痛，可能擴散到闌尾、膀胱、結腸或子宮。但貝拉宣稱，她簽署手術同意書時，只同意移除子宮內避孕器、接受子宮內膜異位症切除手術，唯有「必要時」才對其他器官動手術。

醫師保證疾病並未擴散到闌尾，卻仍將其切除、作為預防措施，如此一來，如果她再發生骨盆腔疼痛的情況，就可以排除闌尾炎的可能性。不過，貝拉無法接受闌尾在「完全健康」的情況下被切除，「所以，你們拿走了我很健康、完全正常的一整個器官，只為了在未來讓別人相信我？」

許多網友表示，他們也曾經在接受其他手術時，順便切除闌尾，但醫師都會先取得同意，眾人紛紛震驚留言，「為什麼他們不事先告訴妳呢？」、「我會同意的，但為什麼不先說一聲呢？」

《每日郵報》報導，闌尾長期被認為是「無用的器官」，但最近研究顯示，它可能有著看不見的好處，例如儲存腸道「好菌」，降低致命感染風險，進而延長哺乳類動物壽命。闌尾切除被視為一種簡單手術，但仍可能有風險，例如瘀傷、出血、血栓、腸阻塞及疝氣。