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女生內褲底部「為何有小口袋？」真正用途曝光　竟與健康有關

▲▼內褲。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲女性內褲藏有特殊設計。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者吳美依／綜合報導

許多女性內褲底部，都有一塊特殊的加厚布料，有些甚至還有前端開口，因此經常被認為是「小口袋」。但它並不是用來存放物品，而是為了健康考量的特殊設計。

《每日星報》等外媒報導，內褲底部的加厚布料被稱為「襯料」（gusset），不僅能夠強化內褲版型與結構，也能夠保護女性私密處的健康。

「襯料」通常是棉質，位於一件內褲最細、最窄的地方，它能夠加厚內褲，達到強化版型結構，延長使用壽命的效果。

此外，由於「襯料」材質具有柔軟、吸水、通風的特性，因此能夠吸收排泄物，還可以減少感染風險，並且提供緩衝、防止摩擦肌膚，進而達到保護女性私密處的功能。

事實上，長褲、尤其牛仔褲也經常使用襯料，強化版型結構，防止褲襠皺褶，並且提供額外保護。

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