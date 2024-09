女生內褲底部「為何有小口袋？」真正用途曝光　竟與健康有關

▲女性內褲藏有特殊設計。(示意圖/記者李佳蓉攝)



記者吳美依/綜合報導

許多女性內褲底部,都有一塊特殊的加厚布料,有些甚至還有前端開口,因此經常被認為是「小口袋」。但它並不是用來存放物品,而是為了健康考量的特殊設計。

《每日星報》等外媒報導,內褲底部的加厚布料被稱為「襯料」(gusset),不僅能夠強化內褲版型與結構,也能夠保護女性私密處的健康。

Women are only just finding out why there's a little pocket in their knickers https://t.co/zTlUCdyB6I