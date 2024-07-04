25歲女減重瘦22Kg竟害陰道鬆弛　美女醫1招讓她老公變7次郎

▲醫師吳詩韻表示，透過G動椅的高強度電磁技術，刺激骨盆底深層肌肉，恢復神經肌肉的控制能力。（示意圖、非當事人／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

現代女性追求瘦身、完美身材，但當心肌肉量不足，恐會導致私密處鬆弛。台中一診所醫師吳詩韻提到，就曾遇過一名25歲年輕女性從80公斤一口氣減到58公斤，成功瘦身但代價卻是肌肉量不足，後來出現漏尿情況，嚇得趕緊求醫協助，透過增強盆底肌方式，解決鬆弛導致漏尿情況。

台中琺洋診所醫師吳詩韻表示，該名患者因罹患多囊性卵巢容易發胖，與先生也有共識不生小孩；但體重高居不下也讓她憂心不已，日前決心減重，花了約莫半年，從80公斤一口氣減到58公斤，雖然恢復心儀的身材，但也出現肌少症，幾次大笑、打噴嚏都出現漏尿情況，讓她決心求醫。

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吳詩韻提到，她建議患者使用電波，加上使用診所斥資300萬，引進教學醫院等級的G動椅，透過刺激盆底深層，恢復神經肌肉的控制能力，只要不到半小時，就可以達到約半年份量的凱格爾運動，也改善其漏尿狀況。

但更讓吳詩韻驚訝的是，整個療程進行到一半，患者就帶來懷孕喜訊，透露治療後，私密處恢復彈性，也讓她與老公重拾性福，一夜恩愛7次，治療不到2個月就懷孕。