婚禮當晚「新娘穿白紗」遭酒駕撞死！　美肇事駕駛被判25年

▲阿里克與珊曼莎才剛離開婚禮會場，就被酒駕撞上。（圖／翻攝自GoFundMe）



記者吳美依／綜合報導

美國南卡州一對新人在婚禮當晚遭酒駕追撞，導致新郎重傷，新娘當場身亡。如今，27歲肇事駕駛潔米（Jamie Lee Komoroski）在認罪之後，被判25年監禁。

潔米承認過失殺人罪、酒駕致死重罪、2項酒駕導致重大人身傷害的重罪，2日在查爾斯頓郡（Charleston）法庭被宣判量刑。

潔米表示，她現在意識到，自己過去對於酒精上癮，不在乎個人行為如何影響他人，對於所作所為「深感羞恥與抱歉」，「我希望能夠回到過去，復原這場可怕的悲劇。但我不能。對於那晚發生的事情，我將帶著深深的悔意度過餘生。」

▲潔米宣稱自己傷痛欲絕，2日被判25年監禁。（圖／達志影像／美聯社）

去年4月28日，潔米在多間酒吧喝酒之後，於富麗海灘（Folly Beach）的狹窄道路上，以速限2倍、時速65英里（約時速105公里）撞上一輛高爾夫球車，導致後者噴飛100碼（約91公尺）之遠。

當時，一對新人才剛剛結束婚禮，與2名親友駕駛高爾夫球車離開，未料遭逢死劫。新娘珊曼莎（Samantha Hutchinson）當場身亡，身上還穿著白紗。新郎阿里克（Aric Hutchinson）腦部受損，全身多處骨折，昏迷甦醒之後，馬上面臨喪妻之痛。

根據今年6月的報導，阿里克將因為車禍獲得86萬3300美元（約新台幣2821萬元）和解金，他受訪回憶亡妻時，忍不住情緒潰堤，「我記得她說的最後一句話是，她希望這一晚永遠不會結束。我還在努力消化這件事」，並稱珊曼莎是「一個不應該被帶走、了不起的人」。

2日宣判量刑前，新娘父親布萊德（Brad Warner）表示，潔米可以道歉，但他一個字都不會聽進去，「我在餘生都會恨透妳。當我抵達地獄，而妳也到來時，我會幫妳開門的。妳毀了太多人的一生。」新娘母親莉莎（Lisa Miller）也痛批，「這不是意外。這個人選擇喝酒、開車然後撞死我女兒。這是一名年輕女士有意識的選擇。」