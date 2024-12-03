曾任副隊長！高雄資深警酒駕蛇行竟嗆「自己人」　慘被2大過免職

▲湖內分局袁姓警務員（右）酒駕被逮。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市湖內分局一名袁姓警務員10月25日凌晨酒駕遭民眾檢舉，被警方攔查後，儘管袁表明是「自己人」企圖脫身，但酒測值高達0.97毫克超標，被依公共危險罪移送法辦，也遭記兩大過免職；檢方後續偵辦後，考量袁姓警務員坦承犯行，沒有前科，因此給予緩起訴1年處分，但須繳納公庫10萬元。

全案發生在10月25日凌晨3時許，袁員駕車行經建國路及和平路，因蛇行且違規停車，引起民眾注意並報警。警方攔下其車輛後，進行酒測酒測值為0.97毫克，據了解，他當天是到市區朋友的酒吧捧場，喝完酒開車返家被逮。

全案除了依公共危險罪送辦外，警方第一時間給予一大過調職處分，市警局開會後，認為影響警譽甚鉅，加重給予兩大過免職處分。

而袁姓警務員的背景也被起底，據了解，他今年53歲，是警大63期畢業，有刑事專業，在市刑大任職時人稱「山哥」，就是形容他為人海派，喜歡交朋友，但也因為喝酒問題，勤務不正常，一度被拔掉「刑事牌」，後來歷任楠梓、六龜警分局偵查隊副隊長，去年2月才調到湖內分局防治組當警務員，但表現僅能算「中下」。

同僚私下表示，「他適合當朋友，不適合當警察」，因為他很懂社會事，當朋友也算夠義氣，但當警察則因為種種限制，讓他無法「做自己」，沒想到這次酒駕「放飛自我」毀了前途，只能說「可惜」。

全案依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦後，袁姓警務員坦承犯行，檢察官考量他沒有前科，因一時失慮致罹刑章，所以給予緩起訴1年處分，但須繳交公庫10萬元。