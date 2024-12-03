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今年冬天恐更冷　原因曝光

（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

▲本月反聖嬰形成的機率將超過7成。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林得恩表示，本月反聖嬰形成的機率將超過7成！反聖嬰現象肇生時，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的低，發生機率約在6成左右。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，美國國家氣象局（National Weather Service,NWS）氣象預報中心（Climate Prediction Center，CPC）11月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，反聖嬰現象將達顛峰趨勢，本月發生機率超過70%，且影響時間也再延長到明年的2、3月，隨後形成機率亦將逐月遞減，重新回歸到中性特徵。

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林得恩說，根據過去歷史事件統計分析，反聖嬰現象肇生時，當年台灣夏天及隔年春雨的降雨量都會減少，秋季在東北部及東部的降雨量也會增多；而冬天到隔年春季氣溫也會比氣候平均值來的低，發生機率約在6成左右。

中央氣象署指出，根據最新預報資料顯示，冬季反聖嬰有50%的發展機率，明年春季則以回復到正常機率最高；氣象署分析過去歷史資料表示，反聖嬰發展時，台灣冬季有氣溫較冷、雨量略少的特徵，惟反聖嬰年份對台灣的氣候變異性大。

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