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《極度不妥》奪2024日本流行語年間大賞　贏了大谷翔平「50-50」

（左）《極度不妥》由阿部貞夫、河合優實主演；「50-50」是今年大谷翔平相關的流行語。（翻攝網路）

▲《極度不妥》由阿部貞夫、河合優實主演；「50-50」是今年大谷翔平相關的流行語。（圖／翻攝網路）

圖文／鏡週刊

日本今年最新流行語大賞公布結果，「年間大賞」由電視劇《極度不妥》奪下，由阿部貞夫主演、宮藤官九郎編劇，斷了連3年都是棒球相關詞彙的紀錄。3年前的「真二刀流」、「翔time」獲獎，是大谷翔平延伸字眼，今年其實也有「50-50」但是最後敗下陣來。

連續3年棒球相關的流行語，除了大谷翔平，接續還有東京養樂多燕子隊村上宗隆的暱稱「村神樣」，以及阪神虎隊的「アレ（A.R.E.）」（教練岡田彰布最初避免球員因「優勝」（奪冠）一詞而產生壓力，以「アレ」（意為「那個」）代指「優勝」，讓球員專注於比賽而非目標的壓力）。

至於「極度不妥」獲選理由反映當今日本的政治黑幕、商業醜聞、職場霸凌等等時事，展現昭和世代被令和規則拋棄的矛盾感；劇中同時傳達「無論時代如何變遷，不當行為依舊不當」的主旨，也將社會所謂的「不當行為」，更推向反思的高度。

其他的流行語，還有日本政壇的「黑金問題」、日本媒體對參加2024年巴黎奧運會的日本馬術隊的暱稱「初老Japan」（因為隊員平均年齡為41.5歲）、大谷翔平的「50-50」（MLB球員在單一球季例行賽中完成50支全壘打與50次盜壘的紀錄）、今年發行的「新鈔」，以及由Creepy Nuts演唱的人氣歌曲「Bling-Bang-Bang-Born」因夠洗腦傳唱度又高而獲選。


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