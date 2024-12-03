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全國EMBA校園馬拉松賽暨大登場　30校2000學員選手和眷屬大會師

▲2024全國EMBA校園馬拉松賽首度在暨大開跑。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

▲2024全國EMBA校園馬拉松賽首度在暨大開跑。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立暨南國際大學於12月1日舉辦第12屆全國EMBA校園馬拉松接力賽，並搭配精心設計的爵士音樂會及多項創新安排，吸引來自全國北、中、南及花蓮地區的30所學校，共超過2000名EMBA學員和眷屬參加。

暨大表示，本次賽事由該校管理學院及EMBA校友會主辦、EMBA雄獅馬拉松隊承辦；賽事當天除了緊張刺激的競賽，另一亮點是「薪火相傳」儀式：從第1屆至第12屆的聖火傳承，象徵EMBA學員間團結奮鬥精神與力量的延續，並鼓舞每一位學員勇敢追求卓越，攜手邁向更大的目標。

▲2024全國EMBA校園馬拉松賽首度在暨大開跑。（圖／國立暨南國際大學提供）

▲2024全國EMBA校園馬拉松賽首度在暨大開跑。（圖／國立暨南國際大學提供）

▲2024全國EMBA校園馬拉松賽首度在暨大開跑。（圖／國立暨南國際大學提供）

籌辦單位暨大EMBA校友會理事長江麗娟表示，今年度活動還安排公益團體的精彩節目，包括願子樂團的太鼓表演，為活動增添更多的活力與熱情，也充分展現EMBA學員不僅具備堅強的體魄，還擁有積極參與社會、服務社會的熱情；賽前一天（11/30）的「選手之宴」還安排爵士音樂的演出、音樂餐車和市集等多項活動，讓來自全國各縣市不同學校的EMBA學員們將有機會放鬆身心互動，建立深厚的校際聯繫，還將獲得音樂會專屬園遊券和50元園遊券優惠，摸彩活動最大獎項價值更高達6萬6000元。

▲2024全國EMBA校園馬拉松賽首度在暨大開跑。（圖／國立暨南國際大學提供）

暨大管理學院院長張眾卓表示，今年賽事主題為「跑在暨大，前途遠大」，象徵著該校在教育、文化與體育上的全面發展，也反映學校在培養國際化、具社會責任感的企業領袖方面的努力；參賽的學員們在這場賽事中挑戰自我、突破極限，並且在跨校交流的過程中攜手共創更美好的未來。

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