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「4星座」2025年無債一身輕！　錢債、情債全清零

▲▼女孩,快樂,開心。（圖／取自librestock網站）。

▲無債一身輕4星座，明年不只是錢債，就連情債、健康債也全清了。（示意圖／取自librestock網站）

記者李佳蓉／綜合報導

你現在全身「負債」累累嗎？不只是金錢上的負擔，也可能是人情、健康和感情等方面的壓力，無形的重擔影響身心與生活品質。塔羅牌老師艾菲爾分享，在2025年有「4星座」將有機會擺脫沉重的枷鎖，在某些領域的努力與突破，得以徹底釋放內外壓力、享受輕盈自在的生活。

艾菲爾盤點新的一年「無債一身輕」好運4星座，請同時參考太陽、上升星座：

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第4名：巨蟹座

2025年巨蟹座終於能從感情的糾纏中解放自己、迎接心靈上的和平。對於重情重義的巨蟹座而言，過去的感情經驗可能帶來不少心理上的包袱，無論是未了的心願、未解的心結，讓你內心沉重。新的一年你學會放下，開始面對自己的真實需求，可能透過自我療癒、與對方坦誠溝通或尋求專業協助，讓自己從感情的陰影中走出來。

第3名：雙魚座

健康，是雙魚座在2025年的最大突破！過去因忙碌生活而忽視自我照顧，累積了一些健康上的問題，甚至影響精神狀態。然而在這一年，你開始意識到健康的重要性，並積極地調整作息和飲食習慣，還投入健身或冥想的行列。對自己的健康，雙魚座展現前所未有的重視，靠著努力也終將帶來令人欣慰的成果。

▲▼滑手機示意圖。（圖／網友茉莉提供）

▲水瓶座能擺脫無形壓力，不再活在他人過多的期待下。（示意圖／網友茉莉提供）

第2名：水瓶座

對水瓶座來說，2025年是解脫人情債的關鍵時刻，曾因人際關係而承擔的情緒負擔，終於在這一年得以釋放。水瓶座的人際互動向來真誠，但也容易背負他人過多的期待，新的一年你開始學會設立界線、清楚表達自身立場，不再因為害怕傷害他人感情而過度付出，這樣的轉變，讓你逐漸擺脫無形壓力、找回內心的平衡。

第1名：天秤座

2025年對天秤座來說，是財務壓力得以完全釋放的一年，過去在理財上的堅持與規劃終於展現出成果。在面對債務時，天秤座理性應對、從不逃避，無論是還款計畫的精密安排，還是對支出習慣的調整，都展現出極高的自律。這一年或許會遇上一些額外的財運，例如投資回報豐厚或工作上的獎金支持，讓你在處理債務的同時，還能為未來累積更多財富。

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