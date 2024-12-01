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12月生肖運勢一次看！虎龍有機會脫單、迎事業高峰　雞豬小心破財　

12月生肖運勢曝光！虎龍本月諸事大吉　雞豬小心財務危機

▲無論運勢如何，保持積極樂觀的心態，合理規劃，努力工作，都能幫助我們更好地應對挑戰。（圖／翻攝pexels）

圖、文／CTWANT

又是新的月份到來，每個人的運勢也將出現不同變化，命理專欄「十二生肖運勢」列出12生肖在2024年12月份的運勢。無論運勢如何，保持積極樂觀的心態，合理規劃，努力工作，都能幫助我們更好地應對挑戰，迎接好運。

●生肖鼠

屬鼠的朋友們在12月裡正財運不錯，有機會透過團隊合作獲得可觀的收益。和朋友一起努力，收入會更加豐厚。利用好人脈資源，能夠進一步提升收入。但同時，也要注意處理好利益關係，保持溝通，避免不必要的衝突。

●生肖牛

屬牛的人在12月裡貴人緣特別好，身邊助力多，事業和財運都相當順利。無論是做生意還是銷售，都能因為好人緣而生意興隆。偏財運也不錯，適合投資理財。在職場中也能大放異彩。

●生肖虎

屬虎的人在12月大吉大利，業務興隆，財源廣進，萬事順利。個人魅力和影響力增強，容易得到他人的認可和支持。有機會在業界嶄露頭角，事業和財富都將迎來新的高峰。

●生肖兔

屬兔的人在12月裡雖然在事業和財富上面臨挑戰，但桃花運特別好。美好的感情為生活增添了一抹亮色，有機會和心儀的人共度浪漫時光，倍感溫暖。

●生肖龍

屬龍的人在12月裡貴人助力強勁，遇到許多合作機會，有助於事業發展。創新能力充分發揮，無論是主業或副業，都有望獲得不錯的收益。人緣好，單身者也有機會脫單。

●生肖蛇

屬蛇的人在12月裡事業發展順利，精神狀態佳。遇到問題能機智巧妙地化解，再加上謙虛低調的態度，使領導者刮目相看。得貴人提攜，事半功倍，有機會步步高升。

●生肖馬

屬馬的人在12月可能會遇到一些動盪，事情發展不如預期，壓力增大。需要事先做好準備，避免衝動決策。保持積極樂觀的心態，透過合理規劃和努力，仍有機會渡過難關。

●生肖羊

屬羊的人在12月可能會遇到一些小人，計畫難以實施，常常遇到挫折。感情方面也不順利，容易被甜言蜜語迷惑。一定要小心，別輕信他人，守好自身錢財。

●生肖猴

屬猴的人在12月裡貴人如雲，生活稱心如意，身邊笑聲不斷。保持穩中求進的態度，充分發揮自己的優勢，利用好每一次機遇，為自己的生活增添更多的可能性。

●生肖雞

屬雞的人在12月要特別注意財務問題，避免盲目跟風或衝動消費。同時，也要加強防範意識，避免因為疏忽大意而失去貴重物品或遭受竊盜。不過桃花多，有望迎來愛情喜事。

●生肖狗

12月屬狗人很順利，工作上的壓力減輕，同時也有機會獲得一些意外的收穫。財富滾滾而來，尤其在職位提升後，薪資漲幅明顯。是展現自我、收穫成果的好時機，努力就能有豐厚入帳。

●生肖豬

屬豬的人在12月財源不穩，錢財容易流失，感情中也容易出現波折。可能會有人向你尋求借款，或是推薦某種理財方案，要理性思考，別輕易做決定。嚴防不良情感關係的出現。

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