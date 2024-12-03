注意！　4生肖、4星座2025大沖煞

▲點光明燈安太歲。（圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

清水孟國際塔羅小孟老師提醒，2025年蛇年，生肖屬「蛇、豬、虎、猴」，以及獅子座、牡羊座、水瓶座、雙魚座大沖煞，需要點光明燈安太歲。

屬蛇犯太歲：計畫遇到阻礙

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在工作上，計畫常常遇到阻礙，升職加薪遙遙無期，甚至可能有失業風險。財務狀況也可能變差，像是投資失利或有意外支出，切記不可以借錢給別人。

屬豬沖太歲：突發變故多

要注意工作方面，可能會有突然變故，比如專案被臨時取消，讓你感到不安。財運有可能意外損失，尤其是高風險的投資。人際關係可能被誣陷或誤解，導致人際關係受到影響。

屬虎刑太歲+害太歲：避免盲目跟風

在工作上，可能會遭遇不公平對待，像是被排擠或被分配不合理工作，這會影響到你的職業發展和士氣。在投資方面，應避免盲目跟風，特別是不要輕信他人的話，這可能會面臨虧損風險。

感情要小心，可能會遇到舊情人或以前朋友突然出現，讓你感到困惑和壓力，需要理性處理這種情感上干擾。

屬猴刑太歲+破太歲：投資需謹慎

職場上可能會被捲入辦公室的權力鬥爭，讓你感到壓力倍增，甚至影響到升遷機會。在財務方面，投資要特別謹慎，因可能聽信朋友或同事建議，投入一個看似有利可圖的項目，結果卻虧本，甚至損失更大。

獅子座

會遇到水逆和火逆的狀況，與金錢相關的溝通、合約、交易可能出現延誤或誤解，尤其是投資或購物時要特別謹慎，避免衝動購買或不必要的開支。

牡羊座

財運在土逆和水逆期間，可能會面臨較大的挑戰，避免進行大額交易或簽訂長期合約，因為這些事務可能會出現反覆修改或意外變數，不要亂投資。

水瓶座

要特別留意5月至10月的冥王星逆行，這將對財運產生深遠影響，這段期間財務狀況可能會經歷轉變，尤其在長期財務計畫和資源分配上，需要進行更深入反思和調整。

雙魚座

財運會同時面臨土逆、水逆和金星逆行的困難時期，容易在健康上花費變多，要小心心情起伏大，對人容易產生誤解。

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