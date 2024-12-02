台南市刑事警察大隊卸、新任大隊長布達交接　李宏倫接任視事

▲台南市警察局2日舉行刑事警察大隊卸任、新任大隊長交接典禮，典禮由台南市警察局局長林國清主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警察局2日舉行刑事警察大隊卸任、新任大隊長交接典禮，典禮由台南市警察局局長林國清主持，一方面對新任李宏倫大隊長榮膺新職表達祝賀，同時也對各界觀禮來賓表示由衷感謝。

新任大隊長李宏倫，中央警察大學國境警察學系第65期畢業、外事警察研究所碩士畢業，歷任嘉義縣警察局、屏東縣政府警察局刑事警察大隊大隊長、內政部警政署刑事警察局偵查第八大隊大隊長及高雄市政府警察局林園分局分局長等職務，學、經歷豐富。任內執行各項治安維護工作，功績卓著。這次藉助其刑事專才，調任台南市刑事警察大隊大隊長職務，林國清局長深信以李大隊長的學識、經驗與敬業精神，必能領導所屬人員在既有良好的基礎上，再創輝煌佳績。

林國清局長也特別利用此次機會向全體刑警大隊人員提出期許，強調除了專業執法外，更需關懷同仁的身心健康，各層級主官（管）對待同仁工作、生活及交往等方面，應多加關懷及深入了解，如發現同仁有任何異常情形，主動提供必要協助或轉介諮商服務，增強同儕支持的力量與連結。

此外，林國清局長也再次強調打擊詐欺犯罪的重要性，針對識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐等五大面向確實執行，擴大宣導通路、強化法治觀念等反詐措施，澈底解決詐欺犯罪現存問題。最後期許新任李宏倫大隊長能率領刑事警察大隊全力以赴，持續努力維持治安，全面打擊各類犯罪，讓台南市成為一個安全、宜居的城市。