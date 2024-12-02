台南東區長榮路大樓地下停車場　車主充電引起大量濃煙

▲台南市東區長榮路大樓地下室1日晚上有大量濃煙冒出，東門分隊馬上前往查處，發現係民眾充電引起大量濃煙。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局119勤指中心 1日晚間9時53分許接獲報案，東區長榮路大樓地下室有大量濃煙，馬上迅速調度東門分隊前往查看冒煙情形，發現係民眾充電引起大量濃煙。



消防人員到達現場後，據車主表示因為車子電瓶沒電，想用電霸來充電，在操作不慎引起大量冒煙，車主趕緊拔掉充電線並關閉電源，所幸未釀出重大災害。東門消防分隊人員隨即向車主及周邊居民宣導，電器使用安全性，並宣導安裝住宅用火災警報器的重要性，以提高未來火災發生時的警示效果和安全保障。





東門分隊小隊長李修齊呼籲了確保充電過程安全，避免引發火災等危險，提醒車主在充電時應謹慎操作並遵循以下注意事項：一、選擇合適的充電設備：使用原廠或認證的充電器，避免使用過時、損壞或未經認證的設備。二、正極接正極：將充電器的紅色（正極）夾子連接到電瓶的正極端子（一般為 "+" 標誌）。負極接負極：將充電器的黑色（負極）夾子連接到電瓶的負極端子（一般為 "−" 標誌）。三、監控充電狀況：在充電過程中，定期檢查電瓶與充電器的狀況。確認充電器不過熱，電瓶沒有異常情況（如冒煙、過熱或異常氣味）避免過度充電，當電池充滿後，應立即停止充電。四、拔出充電器夾子：首先拔掉負極夾子，再拔掉正極夾子。這樣可以避免短路。切勿抽煙或靠近明火：汽車電瓶在充電過程中會釋放氣體，若接觸火源可能引起爆炸。

消防局局長李明峯強調，火災發生後，除了及時滅火應變外，預防和提高火災安全意識同樣重要。此次事件提醒市民，在日常生活中應提高火災安全防範意識，如是居家充電要養成人離關掉觀念，並安裝住宅用火災警報器，以保障家人生命財產安全。消防局將持續加強火災安全宣導，並致力於提升應急處置能力，保護市民的生命財產安全。