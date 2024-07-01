▲基北北桃四市聯手，暑期夜間取締噪音車。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市環保局1日表示，該局於第6次「基北北桃環保交流合作平台」上，除了分享靜桃專案執行周年成果，會中四市共同提案向中央建議，針對第5至6期車原地機動車輛噪音管制標準更加嚴格、訂定夜間機動車輛噪音管制標準及提高裁處金額等議題，四市並一致通過，於暑假期間擴大聯合辦理夜間攔查噪音車輛。

另外，聲音照相系統目前採不定點、不定時方式執行，取締路段包括桃園區中路重劃區、小檜溪重劃區，八德區八德擴大重劃區、公園路、平鎮區環南路、中豐路，龜山區萬壽路、大坪頂地區，蘆竹區奉化路、中山路，以及重機騎士最愛的台七乙線、羅馬公路等其他民眾陳情熱區路段。

市府環保局指出，為改善噪音車擾民問題，該局積極規劃環警監聯合攔檢，統計「靜桃專案」執行至今(113)年5月31日止，共檢驗3,926件、噪音超標告發案件數共2,153件，告發率達54.8%，裁罰金額526萬6,800元。此外，更積極於桃園市各熱點道路佈建聲音照相科技執法設備，目前已裝設27套，未來將持續增加。

環保局表示，過去移動式監測設備需要人力在旁監控，現已運用AI智慧監控科技逐步朝無人化遠端操作執行，提升噪音取締的效率。環保局日前(6月28日)晚間與警察局、監理站組成聯合稽查小組，出動17人聯合執行暑期同步取締改裝噪音車勤務，環保局噪管科長吳小萬及八德分局長王鉉仁也到場督導，展現市府執法決心，共攔查4輛大型重型機車和17輛普通重型機車，經現場檢測，其中8輛（包括3輛大型重型機車和5輛普通重型機車）排氣噪音超過標準，立即告發並限期改善。