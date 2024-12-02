海巡署南部分署新任分署長布達　鳳運昇少將宣誓接任

▲海巡署南部分署新任分署長鳳運昇上任 。（圖／海巡署南區分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署南部分署於今(2)日上午10時舉行「新任分署長布達宣誓典禮」，由海巡署副署長許靜芝主持布達儀式，新任分署長鳳運昇少將由原海巡署教育訓練測考中心主任調任，許副署長期勉海巡同仁在既有的良好基礎與新任分署長領導下，持續創造更卓越的績效，確保國家、人民安全。

南部分署新任分署長鳳運昇少將，畢業於政治作戰學院85年班、國防大學戰爭學院104年班，曾任教育訓練測考中心主任、東南沙分署副分署長及主任秘書、南沙指揮部指揮官、海巡署第十三巡防區指揮部主任等職務，歷練完整，品德操守良好，學識能力俱佳。

副署長許靜芝致詞表示，這次海巡署職務調整期能借重其長才，持衡推動各項查緝及海洋資源保育工作，鞏固南部地區海域、海岸安全，也相信鳳分署長一定能帶領南部分署這個具有優良傳統的優秀團隊，穩健推動各項施政，為全體國人守護「國安、治安、平安」。

分署長鳳運昇表示，今後將會遵循海巡署的政策方向，秉持以往的工作熱忱，凡事以身作則，力求無縫接軌，並致力於加強南部海域的安全監控和防範工作。而面對日益複雜的海洋安全形勢，海巡署南部分署將進一步提升海洋巡防能力，並強化與地方政府和相關部門的協作，以應對各種潛在的海洋安全威脅。