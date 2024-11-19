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勞動部稱「分署長行為非同仁輕生直接理由」　王婉諭轟：邏輯破洞

▲勞動部長何佩珊、次長許傳盛。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞動部長何佩珊、次長許傳盛。（圖／記者廖婕妤攝）

記者郭運興／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署1名39歲吳姓同仁，本月初疑似遭受職場霸凌選擇輕生，消息震驚各界，勞動部今（19）日調查報告卻指出，可以確定分署長謝宜容會對同仁情緒失控、辱罵，造成同仁精神壓力極大，但這並不是造成同仁選擇結束生命的直接理由。對此，時代力量黨主席王婉諭痛批，請問勞動部怎麼做出這個結論的？何德何能可以斷定，在這種長期霸凌環境下的當事人，並不是因此選擇離世？根本前後矛盾、邏輯破洞、包庇縱容。

王婉諭表示，針對「新莊公務員」一案，今天勞動部正式宣佈調查報告，結果是「無法證明當事人有遭受長官職場霸凌情事」。勞動部面對一個年輕生命的逝去，這樣的作為，讓人完全無法接受。

王婉諭直言，看完整份完整的調查報告後，她無法理解勞動部是怎麼做出這個結論的。根據報告指出「當事人確實有加班、工時長的狀況，加上人力配置吃緊，使他獨自承攬許多工作，長期在工作環境中孤立無援。然而，匿名調查中無法證實他是否有反應人力不足，也無法證明長官有過度要求」。

王婉諭說，「但是」，最重要的就是這個但是。勞動部在後續調查中卻又指出，這位分署長「如對公文或報告內容不滿意、未即時報告或回應時，會有大聲咆哮、怒罵或貶低同仁之行為，導致同仁感受人格遭受侮辱貶低感受，甚至有多位關係人求助身心科接受治療」。

王婉諭再說，勞動部調查還發現「要求主管隨時回應其 Line 訊息，特別是在下班或假日時間，若未即時回應，翌日即遭責問，造成同仁恐慌情緒」，且根據錄音檔揭露，「這位分署長曾親自主持，周日未回應LINE貼圖檢討會議，還曾於接獲涉其自身之陳情檢舉案件，質問同仁，並查證洩密人員，造成同仁身心壓力，對未能依其指示進行工作之同仁，則採取排擠之行為，使同仁深感受挫」，因此，勞動部認定認分署長涉及職場霸凌，且情節重大。

王婉諭指出，也就是說，勞動部認為，他們無法證明離世該員在「個案層面」有遭到霸凌，但坦承，分署長在北分署內，長期有整體「結構性」的霸凌問題。這到底是什麼莫名其妙的結論？根本就是避重就輕、轉移焦點。

王婉諭提到，何佩珊部長甚至在稍早記者會說「分署長謝宜容情緒控管確實不當，讓同仁有職場霸凌的感受，但這並不是造成同仁選擇結束生命的直接理由」

王婉諭批評，請問勞動部、請問何部長，是怎麼做出這個結論的？何德何能可以斷定，在這種長期霸凌環境下的當事人，並不是因此選擇離世？

王婉諭強調，一個基層公務員的無聲抗議，對勞動部來說難道就這麼不重要嗎？這種報告內容，任誰都無法接受。明天立法院已經有安排專案報告，她要拜託立法院諸公，把這個問題問清楚，別讓一條生命就這麼白白的離去。

最後，王婉諭呼籲，何佩珊部長，停止掩耳盜鈴、包庇分署長的作為。與其事後才說要「追封這名同仁授予勞動獎章」，勞動部更應該做的是正視真相，把應有的公道，還給這位選擇離去的基層同仁！

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▼時代力量黨主席王婉諭。（圖／《豈有此呂》）

▲▼小燈泡媽媽、時代力量黨主席王婉諭。（圖／《豈有此呂》）

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