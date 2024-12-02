微電車未掛牌最高罰3600元　桃園4移工遭取締...警加強宣導

▲外籍移工騎乘微電車均未依規定領用牌照，警方依法取締。（圖／桃園警分局提供，下同）

記者楊熾興／桃園報導

3名外籍移工晚間騎乘微電車均未依規定領用牌照，桃園警方隨即攔查後依規定開單告發並移置保管，也向所屬雇主宣導應到監理單位辦理掛牌作業，並投保強制責任保險才可繼續騎乘上路。另外，在桃園區中山路攔查一部由印尼籍女移工騎乘的未掛號牌微電車，一樣開單告發並移置保管車輛，當場告知應到監理單位辦理掛牌作業，及投保強制責任保險。

微型電動二輪車(俗稱微電車)掛牌緩衝期自今年11月30日起正式結束且必須掛牌納管，桃園警方將針對微電車違規事項加強宣導及取締告發，車主切勿心存僥倖，應確實完成掛牌並投保強制汽車責任保險，否則不得上路，一旦被取締告發，依據道路交通管理處罰條例規定，將處罰1200元到3600元罰鍰。

▲印尼籍女移工騎乘的未掛號牌微電車，也遭警方取締。（圖／桃園警分局提供）

桃園分局龍安派出所副所長黃俊凱帶班執行巡邏勤務時，在龍壽街發現3名外籍移工（1個泰國籍及2個越南籍）所騎乘的微電車均未依規定領用牌照，隨即攔查後依規定開單告發並移置保管，經查3部均屬檢驗合格之微電車，在場也向所屬雇主宣導應趕快到監理單位辦理掛牌作業，並投保強制責任保險才可繼續騎乘上路。

另外景福派出所警員李鴻達巡邏時，在中山路攔查一部由印尼籍移工騎乘的未掛號牌微電車，一樣開單告發並移置保管車輛，該女移工表示是以新臺幣5000元跟同鄉購買的，員警也當場告知應到監理單位辦理掛牌作業，並應投保強制責任保險才符合規定。

民眾騎乘微電車酒駕同樣會挨罰，酒測值達0.15MG/L到0.24MG/L，將被處1200元到2400元罰鍰，若超過0.25MG/L或發生重大交通事故，則將會被追究公共危險罪責，另外微電車也禁止雙載、時速限制為25公里、並要戴上安全帽及年滿14歲才可以騎乘上路等規定，呼籲民眾應確實遵守。