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微型電動二輪車新制大限到　未掛牌投保最高罰3600元+扣車

▲微型電動二輪車自11月30日起須領牌並投保，南投警方也加強宣導取締。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲微型電動二輪車自11月30日起須領牌並投保，南投警方也加強宣導取締。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

微型電動二輪車掛牌與投保強制險新制將於11月30日上路，南投警方統計，今年1 月至10月微電車違規取締計1350件，提醒本月底起未依規定辦理車輛不得上路，違者處罰1200元至3600元罰鍰，並禁止駕駛，車輛也將移置保管或沒入。

南投縣警局說明，新制重點包括：「掛牌要求」，所有微型電動二輪車均需向監理機關辦理掛牌，並於車輛顯著位置懸掛車牌，且掛牌時須提供車輛購買證明、使用手冊或其他認證文件，違者最高處3600元罰鍰；「強制險投保」則為微型電動二輪車駕駛人需投保強制汽車責任險，確保事故發生時能提供基本保障，違者處500元至1500元不等罰鍰。

▲微型電動二輪車自11月30日起須領牌並投保，南投警方也加強宣導取締。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣警局指出，今年前10個月所取締微電車違規案件中，常見違規項目為乘坐人數超過規定及不依相關規定行駛等，並強調騎乘微電車雖免駕照，但須年滿 14 歲才能騎乘，違者最重處1200元罰鍰，並當場禁止駕駛、車輛移置保管；騎乘須戴合格安全帽，違者處300元罰鍰；不得擅自改裝電子控制裝置，違者最重處5400元罰鍰；不得載人及限速於每小時 25公里以下，載人者將處300元至600元罰鍰，超速者最重處1800元罰鍰。

另騎乘中應依標誌、標線、號誌指示行駛及夜間行車要開啟燈光，違者最重處1200元罰鍰；微電車亦不可酒駕、毒駕 ，違者最重處2400元罰鍰，拒絕者處4800元罰鍰，同樣當場禁止駕駛、車輛移置保管。

縣警局最後呼籲，微型電動二輪車駕駛人應儘速完成掛牌與投保程序，避免因違規受到罰鍰，確保自身行車和其他用路人安全，盼透過新制實施達到降低事故，共同打造安全的交通環境。

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