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好市多黑五「今日最後1天」！賣場提早8點營業　熱銷品一次看

▲▼好市多在黑五購物節後，接力推出「超級網購星期一」連續7天登場。（圖／業者提供）

▲好市多「黑色購物節」12月1日最後一天。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

好市多COSTCO 黑色購物節（黑五購物節）今12月1日邁入最後一天，賣場提早至上午8點就營業，此波總共祭出600多項商品特價，官方臉書也提醒消費者「想入手的商品別再猶豫，優惠最後一天！」並透露關注官方限時動態，將透露賣場「隱藏版優惠」。

▲▼好市多黑色購物節在12月1日邁入最後一天。（圖／台灣好市多）

▲好市多黑色購物節在12月1日邁入最後一天。（圖／台灣好市多）

好市多（COSTCO）黑五最後一天，只要在賣場看見標價旁有黑色「5」的記號，都是黑五的優惠品項。此波黑色購物節自11月25日至12月1日，連續7天，總共釋出600多項商品優惠，是歷年來最多，其中部分熱門的3C家電、黃金精品在一開賣不久就秒殺；但仍有不少熱銷的生活用品補貨，想趁便宜買可把握最後機會。

▲▼好市多黑五購物節第2天。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多黑五不少生活用品特價。（圖／記者林育綾攝）

不過業者也宣布，如果黑五沒買夠，12月2日至12月8日在好市多線上購物推出「超級網購星期一(Cyber Monday)」接力，連續7天，全站200多件商品超殺價，包括大容量的「惠而浦除濕機」萬元有找，12月2日會員消費滿萬元，結帳時輸入優惠碼「24cyber」還能再省880元。
 
好市多「黑色購物節」最後1天熱銷精選優惠（數量有限，售完為止）：

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