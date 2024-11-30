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好市多黑五明「最後1天」補貨倒數！官方曝「隱藏版優惠」

▲▼好市多黑五首日，好市多賣場，好市多內湖店，COSTCO。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多「黑色購物節」12月1日最後一天。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

好市多黑色購物節（黑五）將於12月1日邁入最後一天，賣場將提早至8點營業，此波總共祭出近600項商品特價，而官方臉書今（30日）並未再提前曝光隔天優惠品項，僅提醒消費者，「想入手的商品別再猶豫，優惠最後一天！」並透露明日關注限時動態，將有「隱藏版優惠」。

▲▼好市多黑色購物節在12月1日邁入最後一天。（圖／台灣好市多）

▲好市多黑色購物節在12月1日邁入最後一天，賣場將有隱藏優惠。（圖／台灣好市多）

好市多（COSTCO）黑五明日迎來最後一天，官方臉書今日並未再搶先曝光隔日重點優惠商品，僅提醒「不開玩笑，明天就是最後一天」，賣場將提早至上午8點營業，點選粉絲專頁大頭照或IG，即可查看限時動態，將有「賣場隱藏版優惠」。

好市多此波黑色購物節自11月25日進行至12月1日，連續7天，總共釋出近600項商品優惠，是歷年來最多。其中部分熱門的3C家電、黃金精品在一開賣不久就秒殺，但仍有不少熱銷的生活用品持續補貨。

不少會員也在賣場挖寶，並在網路上分享，其中生鮮美食超夯的「台灣雞里肌真空包」也推出黑五優惠價，原價每公斤219元，現省40元，特價每公斤179元。此外咖啡控也能把握「哥倫比亞咖啡豆 金蛇限定版」每包907公克，原價499元，現省100元，特價399元。

▲好市多在黑五購物節後，接力在線上推出「超級網購星期一」限時7天登場。（圖／業者提供）

業者也宣布，如果黑五沒買夠，12月2日至12月8日在好市多線上購物推出「超級網購星期一(Cyber Monday)」接檔，連續7天，全站200多件商品超殺價，包括大容量的「惠而浦除濕機」萬元有找，12月2日會員消費滿萬元，結帳時輸入優惠碼「24cyber」還能再省880元。

好市多「黑色購物節」最後1天熱銷精選優惠（數量有限，售完為止）：

【生活、居家用品】

HERBAL草本洗髮露400毫升3入 茶樹/蜂蜜/蘆薈尤加利
原價629元，現折150元，特價479元

澳洲植物精油香皂組合 香皂8入 洗手乳1入
原價599元，現折120元，特價479元

PHYSIOGEL 潔美淨層脂質安撫修護乳液400ml 2入
原價1399元，現折310元，特價1089元

AQI雅葵澳洲綿羊油極潤潤膚霜575公克2入
原價539元，現折125元，特價414元

BIODERMA 貝膚黛瑪奇蹟卸妝保養組（潔膚液+卸妝液+保濕霜）
原價1899元，現折400元，特價1499元

LISTERINE 李施德霖全效護理漱口水1公升X 3入+250毫升
原價779元，現折185元，特價594元

美舒律蒸氣眼罩舒緩氛享組 36片
原價685元，現折150元，特價535元

好自在清新液體衛生棉34公分 26片
原價269元，現折70元，特價199元

蘇菲超熟睡安抑褲組 L號 經典款24片、抑菌褲8片
原價775元，現折190元，特價585元

隔熱手套、隔熱墊4件組
原價599元，現折120元，特價479元

COCODOR 經典室內擴香組200mlX4入
原價639元，現折140元，特價499元

雀巢義式膠囊咖啡機 含96顆咖啡膠囊
原價3699元，現折1000元，特價2699元

【寢具】

ROYAL BOROUGH 350織有機棉床包6件組 雙人加大
原價1559元，現折320元，特價1239元

ROYAL BOROUGH 350織有機棉床包6件組 雙人
原價1359元，現折280元，特價1079元

【服飾】

BODY BLUE女無痕內褲5入組 S-XL
原價825元，現折170元，特價655元

SLOGGI CLOSURE BRA 女後扣式無鋼圈內衣組2入 S-XL
原價1499元，現折300元，特價1199元

DKNY女長袖睡衣套組
原價659元，現折160元，特價499元

【生鮮、美食】

台灣雞里肌真空包
原價每公斤219元，現折40元，特價每公斤179元

美國頂級牛梅花薄切
原價每公斤689元，現折120元，特價每公斤569元

迷你綜合千層甜甜圈16入
原價349元，現折70元，特價279元

HERSHEY'S KISSES牛奶巧克力 1.58公斤
原價669元，現折135元，特價534元

義大利風味綜合巧克力700公克（獨立小包裝）
原價315元，現折65元，特價250元

POCKY百奇季節限定棒餅組6盒入共315.6克
原價369元，現折80元，特價289元

哥倫比亞咖啡豆 金蛇限定版 每包907公克
原價499元，現省100元，特價399元

士力架迷你花生巧克力1134公克
原價489元，現折120元，特價369元

格力高杏仁果飲 196mlX12入
原價399元，現折105元，特價294元

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