東港警與外籍移工座談　提醒微電車規範+詐騙防範

▲東港警分局與外籍移工治安座談 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

日前東港警分局與屏東縣海洋及漁業事業管理所、東港區漁會等單位召開「113年外籍人士生活安全與治安座談會」。東港警分局就交通、治安等生活議題進行交流，實施婦幼安全、交通安全及反詐騙等宣導，反應熱絡。

東港警分局於現場宣導防制人口販運議題，傳達「反剝削、反奴役、禁止人口販運、捍衛人權」的概念，讓外籍人士瞭解相關法規之餘，也知悉其應有的權利，也透過這次座談會向外籍人士及新住民們宣導新上路的微型電動二輪車相關規範，包含:微電車所有人應向保險公司投保強制汽車責任保險、攜帶身分證明文件向監理機關申請牌照、應於113年11月30日前懸掛牌照且未滿14歲者不得騎乘，希望透過此次宣導強化外籍人士有關我國微電車的法律新知識。

另提醒詐騙日新月異，防範詐欺要這養成查證習慣，切勿任意聽信不明來電指示；自動提款機沒有取消約定扣帳功能，疑似接獲詐騙，請掛斷電話，並撥打165專線查證。

該警分局非常重視外僑朋友的生活安全，藉由這次座談會，與外僑朋友們充分交流，並向他們宣誓警方打擊犯罪、守護市民的生活安全，建構安居樂業生活願景的決心。