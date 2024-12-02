朱蕙蓉遭黨約談怒退民眾黨　他嗆「是我檢舉的」陳智菡留言道謝

▲民眾黨創黨元老朱蕙蓉。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

記者郭運興／台北報導

民眾黨創黨元老、資深柯粉朱蕙蓉日前爆料，針對京華城案檢方掌握許多事證，直言「柯文哲死定了」，不料遭到檢舉，中評會要她出面說明，她批評，難道是陳智菡的指示嗎？並指是政治迫害，會在開除前，自行退黨。對此，民眾黨新竹縣黨代表徐勝凌1日表示，檢舉的人就是他，中評會收到檢舉後，若不找來談直接定罪，這才叫迫害，照規定處理哪裡有問題？不要每件事情都扯到陳智菡，而陳本人不僅為該篇文章按讚，更留言「謝謝勝凌」配上哭臉表情符號。

朱蕙蓉日前於政論節目《新聞面對面》爆料，她被北檢約談3個小時，自己看到檢方手上資料非常齊全，讓她震驚柯文哲到底對不起多少支持者，「如果真的要講的話，就是死定了」。

朱蕙蓉1日晚間再度爆料，自己遭人檢舉言論傷害黨，更曝光民眾黨中評會約談簡訊，質疑中評會以她違反中央評議裁決條例二十二條議處，相關具體事證為何？難道只憑陳智菡說辭？為何可以將創黨黨員移送中評會？難道現在黨主席已經換成陳智菡？他憤而宣布將與丈夫一同退黨。

▼朱蕙蓉曝中評會約談簡訊。（圖／翻攝自朱蕙蓉臉書）

對此，徐勝凌表示，不要每件事情都扯到陳智菡，檢舉朱蕙蓉的人就是自己跟其他黨友，中評會收到檢舉後，若不找來談直接定罪，這才叫迫害吧？

徐勝凌指出，至於質疑檢舉朱蕙蓉的過程黑箱，中午時他已將具名檢舉的內容公開了，中評會照規定處理哪裡有問題？

徐勝凌強調，覺得檢舉內容有問題、覺得自己受委屈，就該出席中評會好好說清楚，雖然這些都是直接從朱蕙蓉上政論節目的發言擷取下來的，他認為毫不冤枉就是了

特別的是，不僅陳智菡本人為該篇文章按讚，留言「謝謝勝凌」配上哭臉表情符號。民眾黨支持者更紛紛留言「大媽被迫害到了什麼？造謠的自由嗎」、「害群之馬、為求利益不擇手段的人，還是趕快退出吧！不要再扯後腿了」、「要退快退，自以為多了不起」。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼陳智菡留言。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）