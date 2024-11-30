難得好天氣到下周三　粉專：下波較強冷空氣下周末報到

▲冷氣團減弱，除早晚溫度偏低外，全台都是晴朗好天氣。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(30日)白天冷氣團稍減弱，不過氣象粉專提醒，今晚到明晨仍受輻射冷卻影響，還是偏冷，但因乾空氣籠罩，全台晴朗天氣將持續到下周三，北部要把握難得數日好天氣，下波較強冷空氣預計下周末報到。

今天清晨最低溫出現在苗栗大河，溫度下探6.6度，新北市石碇也出現8度低溫。氣象粉專「颱風論壇｜天氣特急」表示，清晨冷氣團及輻射冷卻效應發威，各地相當寒冷，普遍在12到15度間，桃竹苗及中部平原空曠地區甚至不到10度。

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今天白天冷氣團稍微減弱，粉專指出，陽光照射下溫度回升，但今天夜晚至明天清晨依然受到輻射冷卻影響，還是偏冷。

不過因為乾空氣會籠罩一段時間，粉專提醒，全台晴朗會持續到下周三(4日)，秋冬北部難得那麼多天的好天氣，要好好把握。緊接著，後續又有一波降溫，下一波較強的冷空氣預計是下周末左右，低溫情形還要再觀察。

中央氣象署表示，明天環境轉偏東風，溫度將逐步回溫，明天清晨到下周一之前，輻射冷卻效應仍明顯，新竹、苗栗仍可能出現10度以下低溫。下周一下半天起水氣變多，北海岸和東半部等有雨；下周五東北季風增強，北東雨區擴大，下周六將出現更強冷空氣，「有機會比現在這波更強」。