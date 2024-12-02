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澤倫斯基敦促拜登　幫烏克蘭加入北約爭取盟國支持

▲拜登與澤倫斯基先前出席北約峰會。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登與澤倫斯基先前出席北約峰會。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

烏克蘭對俄羅斯的戰爭進入難以逆料新階段之際，烏克蘭總統澤倫斯基今天呼籲美國總統拜登說服北大西洋公約組織成員國邀請基輔加入這個聯盟。

路透社報導，俄羅斯侵略烏克蘭戰事拖延，眼看將滿3年，俄軍在戰場上迭有斬獲。基輔希望北大西洋公約組織（NATO）本週在布魯塞爾集會時發出上述邀請。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）是在與歐洲聯盟新任外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）及歐盟理事會（European Council）新任主席柯斯塔（Antonio Costa）會談後作以上表示。兩人於上任首日到訪基輔展現支持。

澤倫斯基在美國總統當選人川普於明年1月上任之前調整烏克蘭的立場，他承認，部分北約盟國針對邀請基輔加入心存顧忌。北約成員於盟國遭到攻擊時有相互幫助的義務。

他說：「當前的美國政府還剩下兩個月的任期。他們對於那些對我們（在北約）的未來抱持懷疑態度的國家仍具有影響力。」

川普曾對美國援烏規模作出批評，並已承諾儘快結束這場戰爭。不過他沒有言明如何做到。

俄、烏都解讀，這提高進行和談的可能性。自從莫斯科於2022年發動全面侵略的最初幾個月以來，就不曾有過已知的這種談判。兩個敵對國家都試圖提升自身的戰場形勢並擴大外交結盟。

長期以來，基輔一直要求莫斯科從領土上全面撤軍，以及給予烏克蘭相當於北約會籍的安全保證，以防再遭俄羅斯攻擊。占領近1/5烏克蘭領土的莫斯科則提出已經併吞的領土獲得承認，以及烏克蘭永久中立的要求。

澤倫斯基日前受訪時首度鬆口，提出可能「結束戰爭熱戰階段」的解決之道，也就是讓烏克蘭取得北約會籍，即使是在俄羅斯占領部分已經陷落領土的前提之下。

他今天澄清，加入北約的邀請必須涵蓋所有烏克蘭領土，即使這個聯盟的集體防衛協議可能無法在已被俄軍占領地區展開行動。

澤倫斯基說：「發出的邀請不可以只是針對部分烏克蘭領土。」他表示，那樣將會形同承認其他部分不再屬於烏克蘭。

柯斯塔對澤倫斯基表示，歐盟自從「這場侵略戰爭爆發的第一天」以來，就一直「理解您的立場」、「您可以指望我們繼續支持你們」。

他提到，烏克蘭入盟之路具「急迫感」，並說歐盟可於烏克蘭正式入盟之前就先採取諸如協調行動電話漫遊規範和部分商品准入這個單一巿場等作為。

柯斯塔說：「對於這項進程的處理，我們不可以只是公事公辦，因為這是一項地緣政治抉擇。」

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