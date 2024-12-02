玩遊戲還能學防詐？臺灣期貨交易所帶你「識破騙局」邀請全民一起修煉防詐力

▲跟著臺灣期貨交易所設計的互動小遊戲，一起建立防詐觀念！（圖／擷取自遊戲畫面，下同）

生活中心／綜合報導

「欸！我手機收到簡訊，可以現領那家高級吃到飽的折價券耶！」、「我上週網購明明刷卡有成功啊，為什麼打來說我付款失敗？」、「小明說他最近靠Line群組投資，一個月就賺到一桶金欸，要一起試試看嗎？」這些日常對話時常圍繞在你和親友四周嗎？小心，你們很有可能已經被詐騙集團盯上！

最近在網路上被討論的互動遊戲——神「期」秘笈修煉之路，你和家人朋友都玩過了嗎？這個「超有哏」的遊戲方式很簡單，只要接受挑戰、成功破關，讓你從此遠離詐騙、避免辛苦錢被有心人士拐走，還可以同步學到讓財產極大化的的心法！

不要被「秘笈修煉之路」嚇到，以為是什麼複雜的遊戲，其實遊戲方法非常簡單，過程中主要會出現的是日常情境題，讓網友判斷到底是要跟著情境題中的手機指示操作、跟著好友小額投資一個穩賺不賠的機會，還是必須瞬間切換到理智在線的狀態，拉著朋友把簡訊、Email刪掉，或是直接打電話向165反詐騙專線求證。

近年層出不窮的詐騙事件，讓臺灣人被詐騙的總金額不斷往上攀高，也讓許多民眾強烈要求政府重視這個問題。然而，詐騙詐的就是一個「人性弱點」！即使全民都知道詐騙集團橫行，但他們之所以每次出馬幾乎都能「得手」，有專家指出，詐騙集團就是利用了「日常化」情境，透過便宜吃到高級美食、輕鬆賺大錢機會這種讓人心癢癢的期待，抓住人們的一時疏忽與貪財本能，這才讓平日裡埋頭苦幹的長輩、自以為不會被騙到的年輕人或甚至是大學任教的教授，無論有沒有足夠的社會經驗，都不自覺一步一步落入詐騙集團編織的陷阱中！

當人們身處的數位化時代，詐騙手法不斷更新，防詐意識也就成了人人絕對不可少的技能！為了讓民眾在建立正確投資觀念之餘，還能更有效率地提升「防詐知識」，臺灣期貨交易所因此推出這款特別的網路互動遊戲，邀請大家在輕鬆愉快的互動體驗中學習防範詐騙的方法。

▲破關還能領取專屬投資秘笈，並且分享給親友長輩，揪他們增強防詐意識！

最近，不少破關的網友都紛紛把命定的投資建議秘笈上傳到FB、IG，吸引身邊的朋友一起挑戰！不過「臺灣期貨交易所」也希望，透過超簡單的互動設計，鼓勵網友把遊戲網址分享給爸爸媽媽、阿公阿嬤等長輩，加深他們對於「詐騙集團伎倆、話術」的認知，說不定就因此避開有可能發生的「退休金被騙走」、「投資血本無歸」、「戶頭瞬間歸零」慘案。

只要一部手機或一台電腦就可以輕鬆參與的互動遊戲，現正上線中！把握機會把遊戲網頁分享給親友和網友，愈多人挑戰這個有趣又富教育意義的互動遊戲，就等於讓愈多人增強防詐意識，攜手正面對決詐騙集團，才能共同打造更安全的數位生活。