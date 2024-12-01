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女網友每天傳「美胸照」　大叔急匯3萬遭攔...警：她是男的啦

▲▼網友傳送露胸照片給簡男，並要求對方下載投資APP。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲詐騙集團假扮女網友，每天除噓寒問暖外，傳送露胸照片色誘簡男。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區一名男子，日前使用社交軟體結識一名女網友，對方除每天噓寒問暖外，還每天傳送露出事業線的「長輩圖」，在色誘又加上溫情攻勢下，男子聽從指示下載APP，但辦理網銀要匯款3萬元投資時，被銀行行員察覺有異，通知警方到場處理，才讓男子免於受騙。

據了解，住在新北三峽單身許久的45歲簡姓男子，上個月（11）下載抖音軟體後，就被一名暱稱「小荷花」的女網友關注，透過私訊加入LINE以後，對方在閒聊中透露本名叫「陳美琳」，有家人是投資分析師，因此靠著投資賺了不少錢，便要求男子下載投資APP，便於教簡男如何投資獲利。

▲▼網友傳送露胸照片給簡男，並要求對方下載投資APP。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲簡男聽從指示下載投資APP後，急忙跑到銀行匯款被警方攔阻。（圖／記者陸運陞翻攝）

簡男依指示下載後，女網友便開始每天噓寒問暖，除了親密的稱呼簡男為哥外，睡前還傳送露出傲人上圍的清涼照，讓簡男以為飛來豔福。18日中午簡男到銀行辦理印鑑變更時，順便辦理網路銀行，準備匯款3萬至指定戶頭，行員發現簡男未有投資虛擬幣習慣，卻突然匯款認為有異狀，立即通知警方到場處理。

警方抵達了解後，告知簡男這是典型的「假交友投資詐騙」的手法，跟他對話其實是男生，簡男這才驚覺，每次要求跟小荷花視訊都遭到拒絕，即時中止匯款。警方呼籲，網路世界遇到陌生人要求加Line或是要你下載不明APP，絕對不要輕易相信，更不要任意提供自己的銀行帳戶及身分證件給陌生人，對於各種來路不明的投資管道，極有可能是詐騙手法，千萬要謹慎小心。

▲▼網友傳送露胸照片給簡男，並要求對方下載投資APP。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲詐騙人員傳送露胸照片給簡男，並要求對方下載投資APP。（圖／記者陸運陞翻攝）

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