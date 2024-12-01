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菱角鳥大調查　水雉族群再創新高數量增加至3030隻

▲菱角鳥大調查到今年進入第10年，今年數量突破3000隻，再創新高增加到3030隻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲菱角鳥大調查到今年進入第10年，今年數量突破3000隻，再創新高增加到3030隻。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

菱角鳥大調查到今年進入第10年，水雉數量穩定成長，今年數量突破3000隻，再創新高增加到3030隻。

水雉生活在由浮葉性水生植物，菱角田為很重要的棲息地與產業。水雉會在葉面上覓食、繁殖並養育下一代，夏季水雉為了維護與確保下一代有充足的食物與棲息地，藉由打架來爭交配權與地盤，冬季的生活型態則改為群聚模式，羽色也會換成與環境相近之非繁殖羽，並常成群結隊棲息於水溝，水田區與草澤等濕地區域。因此園區藉由這樣的生活習性，號召全國鳥友一起來幫水雉點點兵，看看整個大台南地區有多少隻的水雉，同時也觀察一下整體濕地環境的變化與棲地的品質。

從2015年開始與生物多樣性研究所共同研議，將台南地區冬季水雉調查發展為公民科學的調查方式，固定在12月的第1個禮拜日上午進行水雉調查，日出後調查員分別至個別樣區中進行調查，中午11時前結束調查並將調查結果回報回水雉園區，統計出當年度水雉的整體數量。

今年的菱角鳥大調查於12月1日進行，共有38里52樣區，分別由111位調查員一同參與，來自新竹、台中、彰化、嘉義、台南與屏東鳥友一起共襄盛舉，很多鳥友都是每年固定參與，新年也出現了很多新面孔。依循鳥會的傳統老鳥帶新鳥，也有來自南部各大學學生參與；分別是嘉義大學與屏東科技大學的學生，由學長姐帶著學弟妹一起參與調查。嘉義大學生物資源學系鳥類生態研究室蔡若詩老師更是帶著20位學生一起來參與，藉以傳承調查與關心野鳥的文化。園區今年邀請兩位廚師一起來幫忙，將蓮子與菱角融入菜色中，最有特色料理是雞屎藤草稞內包客家酸菜、蓮子煎餅與蓮子黑糖糕，讓大家讚不絕口。

今年連續多雨加上颱風連連，大家都對族群數量都很擔憂，結果調查員發現很多菱角田農民正在採收菱角，因此鳥多集中在某些人為較少干擾的區域，有一塊田區就發現114隻水雉，感覺菱角田變多，讓他們感覺很興奮。這與今年雨量變多，官田菱角田小幅增加60公頃，讓水雉也多了些可以繁殖的棲息地，水雉族群量小幅增加148隻，族群數量突破3000隻。

台南市野鳥學會蔡旺詮理事長表示：「今年台南400年，帶來了很多好事發生，台南市野鳥學會剛獲得保育有功團體，水雉族群數量又突破3000隻以上，還增加到3030隻這個吉祥數，今天一早黃鸝就到園區報到，還有鳥友發現赤膀鴨、羅文鴨與巴鴨，也有調查員在調查過程中發現小辮鴴，顯示台南地區豐富生物多樣性的生態。

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關鍵字：

菱角鳥調查水雉

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