運安會調查案逾6成展延「水路拖最大」　立院點名改善

▲國內發生海、陸、空重大運輸事故，由運安會主導負責調查。（示意圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

國家運輸安全調查委員會成立至今5年，負責海陸空等重大運輸事故的案件調查，立法院預算中心報告指出，運安會至今年7月止，各類調查案達304件，其中198件曾展期、比率65.13%，以水路展期比率76.47%最高，要求改善提升效率。

運安會明年度編列預算為5456萬餘元，用於運輸事故調查、鑑定、精進調查能量等所需經費，並將各類運輸事故予以分級，包括初步報告、事實資料報告、調查報告草案及正式調查報告等、運輸事故類型及各級別訂定不同預定發布時間。

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2019年8月成立的運安會，據統計到今年7月止，各類運輸事故調查案共304件。立法院預算中心報告指出，各類運輸事故調查案件囿於嚴重性、複雜性及調查人力等因素，198調查案件曾展期，占所有調查案件數比率為65.13%。

報告進一步指出，以水路事故調查169件展期最多、比率為76.47%，其次為鐵道事故19件展期、比率63.33%次；航空調查7件展期、比率23.33%；公路調查3件展期、比率為13.04%。報告直指，應研謀改善，提升事故調查效率。

運安會對此說明，諸多因素皆可能造成調查案展期，如調查過程中發現組織管理議題需深入調查，調查證物檢測與實驗需耗時送專業機構處理，以及其他因素等。調查過程中如有需要，承辦的主任調查官可提出調整調查期程。