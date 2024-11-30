　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

工人尋仇「性侵老闆女兒」！17歲少女陳屍豬舍　被豬啃咬放血慘死

▲▼ 。（圖／翻攝自tvknews.ru）

▲ 米萊娜被男友發現陳屍豬舍，身上全是咬痕。（圖／翻攝自tvknews.ru）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯17歲少女米萊娜（Milena Shevelyova）日前被發現陳屍父親的豬舍，一名41歲工人承認犯案，疑似因對老闆懷恨在心才對他的女兒下毒手，將她打昏後任由豬隻咬死，未料竟在現場發現米萊娜生前遭到性侵的證據。

綜合《太陽報》及當地媒體報導，米萊娜的男友23日晚間在豬舍發現她的屍體，警方起初認為她是在餵豬時被一頭豬撞倒，咬破頸動脈後失血過多而死，但進一步調查後研判41歲豬舍工人伊格爾（Igor Zaika）涉有重嫌。

伊格爾長年對工作條件有所不滿，當天稍早又和米萊娜的父親發生爭執，當晚在喝醉酒狀態下決心報復，闖入豬舍企圖縱火殺死牲畜，卻遇上正在餵豬的米萊娜，兩人發生肢體衝突。

伊格爾被捕後向警方坦承暴力毆打米萊娜，「我進去後看到經理的女兒，我們開始打架」，米萊娜試圖反抗，他便用木棍攻擊，且多次揮拳擊中她的頭部，直到她失去知覺倒地，趁機性侵得逞。犯案後為湮滅證據，伊格爾用斧頭砸爛米萊娜的手機，再丟進爐火燒毀。

執法部門知情人士指出，伊格爾一輩子都住在這座村莊、和牲畜一起工作，「他很清楚這些動物會吃掉躺在地上的女孩」，但仍將失去意識的米萊娜獨自留在豬舍內，導致她不幸身亡。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
女星重摔aespa獎盃　當場下跪
米其林三星＋陳耀訓！　賴清德機上餐「菜單曝光」
通化街名店「抹布放在紅豆湯內」！　目擊者嚇歪
4架F-16V掛彈伴飛賴清德！　總統專機內視角曝光
下周變天甩雨　強冷空氣急凍4天
37歲女星疑認T.O.P戀情！　8年前洩親密照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

又是波音！日航150人客機降落鹿兒島機場「爆胎冒煙」

工人尋仇「性侵老闆女兒」！17歲少女陳屍豬舍　被豬啃咬放血慘死

他撿到「超堅硬怪石」以為是黃金　送鑑定一看結果更驚喜

水淹進家「躲2樓拒撤離」　爸媽睡醒驚見1歲寶寶在1樓溺斃

年收入14億！20歲正妹色色賺比NBA球星多　喊「我還是處女」

球賽打一半猝死！35歲球員剛上場「突胸痛倒地亡」　過程全播出

中國男砍死日籍10歲童　今遭正式逮捕！日本學校怕爆「這天」放假

加薩爆踩踏事件！民眾餓到爆瘋搶麵餅　3女被人潮吞噬活活擠死

不忍傷害牠！　美國女教師「救蝙蝠」反被咬一口身亡

英180萬人每天看A片！他11歲就性成癮　照3餐色色：整個人被榨乾

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

超幸福！老公開車接下班　兒奶音搶喊：媽媽辛苦了

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

女兒要帶男友回家看爸反應　他瞳孔地震沉默：不方便！

《異形：羅穆路斯》登Disney+　超狂IP全系列「全面復活」影迷嗨爆

莊昕諺光榮返鄉！澎湖機場爆滿　 啟蒙教練驕傲：抱腿哭變台灣之光

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

誰要讓？2車窄巷僵持3mins　保全苦勸網卻歪樓：賴清德？

#台北愛樂室內合唱團 安可曲熱血開唱《#台灣尚勇》

又是波音！日航150人客機降落鹿兒島機場「爆胎冒煙」

工人尋仇「性侵老闆女兒」！17歲少女陳屍豬舍　被豬啃咬放血慘死

他撿到「超堅硬怪石」以為是黃金　送鑑定一看結果更驚喜

水淹進家「躲2樓拒撤離」　爸媽睡醒驚見1歲寶寶在1樓溺斃

年收入14億！20歲正妹色色賺比NBA球星多　喊「我還是處女」

球賽打一半猝死！35歲球員剛上場「突胸痛倒地亡」　過程全播出

中國男砍死日籍10歲童　今遭正式逮捕！日本學校怕爆「這天」放假

加薩爆踩踏事件！民眾餓到爆瘋搶麵餅　3女被人潮吞噬活活擠死

不忍傷害牠！　美國女教師「救蝙蝠」反被咬一口身亡

英180萬人每天看A片！他11歲就性成癮　照3餐色色：整個人被榨乾

雲豹前後任一哥首度對決　高錦瑋：小安就是很強

南消、麻豆新樓醫院舉辦「救護之道」全方位研討會　提升緊急救護技能

又是波音！日航150人客機降落鹿兒島機場「爆胎冒煙」

戴德森基金會獎學金108人報名　15學子獲獎每人可獲萬元

合夥做生意「他想退股60萬」11人談判打成一團　赫見2槍2刀

工人尋仇「性侵老闆女兒」！17歲少女陳屍豬舍　被豬啃咬放血慘死

台北25童受害！家長怒發聲明：從頭到尾被瞞在鼓裡

北市中山區養生館有貓膩！9嫩妹按摩兼做半套　9男客栽了

他撿到「超堅硬怪石」以為是黃金　送鑑定一看結果更驚喜

水淹進家「躲2樓拒撤離」　爸媽睡醒驚見1歲寶寶在1樓溺斃

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

國際熱門新聞

北韓女商人遭高射炮「轟成碎片」　嚇壞千人

天生擁有2陰道　百人斬網美曝：男人不在乎

AV女優宣布「懷上繼兄的孩子」

女囚犯0性行為「離奇懷孕」　獄方查出真相傻眼了

他找回逃家2天寵物貓　遭抓傷腿出血亡

巴西蝦將可賣入中國　這1國蝦農慘了

少女遭性侵陳屍水溝　兇手竟是15歲鄰居

東京「流鶯一條街」登外媒　日網嘆：淪開發中國家

7歲女遭綁架性侵拍片　囚禁12年後逃出

全球最危險星巴克開業！距北韓僅1.4公里

被迫陰莖打針治療　他獲賠133億

普丁小女兒曝光！　用化名當DJ

拜登宣布125億對台軍售　2025開始交付

跨性別女警撿屍！2男警「遭狂吸XX」性侵

更多熱門

相關新聞

女喊40次「不要」他硬上　總統府辦事員慘了

女喊40次「不要」他硬上　總統府辦事員慘了

總統府林姓辦事員上PTT約女網友看夜景，在車上不顧女網友喊了40多次「不要」，強行指侵她得逞，事後林被告上法院，法官審酌他賠償女網友並達成調解，處1年10月徒刑，並給予緩刑。日前懲戒法院審理也出爐，士林地院認為林的犯行嚴重損害政府信譽，判他撤職，並停止任用4年。

跨性別女警撿屍！2男警「遭狂吸XX」性侵

跨性別女警撿屍！2男警「遭狂吸XX」性侵

曾姦殺少女！出家淫魔性侵7女逃死刑再犯案

曾姦殺少女！出家淫魔性侵7女逃死刑再犯案

12歲女性侵致孕被逼墮胎　色祖父死在獄中

12歲女性侵致孕被逼墮胎　色祖父死在獄中

少女遭性侵陳屍水溝　兇手竟是15歲鄰居

少女遭性侵陳屍水溝　兇手竟是15歲鄰居

關鍵字：

犯罪謀殺性侵警方調查

讀者迴響

熱門新聞

張奕曾將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣

北韓女商人遭高射炮「轟成碎片」　嚇壞千人

天生擁有2陰道　百人斬網美曝：男人不在乎

39歲後藤真希脫光了！「上下3點全無碼」粉絲崩潰

辜仲諒問日本跟韓國誰強？U12小將笑回4字

什麼工作能月入10萬？　他曝1職業薪資超狂

豬閨蜜爆妻「8男5女」多人運動　人夫崩潰

鄭雨盛爆3劈青龍獎憔悴道歉　台下惠利表情有亮點⋯韓網：好感度大升

台南男剛買飲料9分鐘　倒臥超商前亡

陳傑憲曝曾與母關係不佳　綺綺助破冰

月收入近百萬「卻是體力活」該接手？

飯店天花板崩塌「掉下1隻大胖橘貓」！黃沐妍傻眼

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱　私下交情曝

下一波冷氣團更強！　專家提醒：降溫幅度更大

即／國1埔鹽重大車禍！貨車2乘客夾困命危

更多

最夯影音

更多

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

超幸福！老公開車接下班　兒奶音搶喊：媽媽辛苦了

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

女兒要帶男友回家看爸反應　他瞳孔地震沉默：不方便！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面