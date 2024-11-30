工人尋仇「性侵老闆女兒」！17歲少女陳屍豬舍　被豬啃咬放血慘死

▲ 米萊娜被男友發現陳屍豬舍，身上全是咬痕。（圖／翻攝自tvknews.ru）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯17歲少女米萊娜（Milena Shevelyova）日前被發現陳屍父親的豬舍，一名41歲工人承認犯案，疑似因對老闆懷恨在心才對他的女兒下毒手，將她打昏後任由豬隻咬死，未料竟在現場發現米萊娜生前遭到性侵的證據。

綜合《太陽報》及當地媒體報導，米萊娜的男友23日晚間在豬舍發現她的屍體，警方起初認為她是在餵豬時被一頭豬撞倒，咬破頸動脈後失血過多而死，但進一步調查後研判41歲豬舍工人伊格爾（Igor Zaika）涉有重嫌。

伊格爾長年對工作條件有所不滿，當天稍早又和米萊娜的父親發生爭執，當晚在喝醉酒狀態下決心報復，闖入豬舍企圖縱火殺死牲畜，卻遇上正在餵豬的米萊娜，兩人發生肢體衝突。

伊格爾被捕後向警方坦承暴力毆打米萊娜，「我進去後看到經理的女兒，我們開始打架」，米萊娜試圖反抗，他便用木棍攻擊，且多次揮拳擊中她的頭部，直到她失去知覺倒地，趁機性侵得逞。犯案後為湮滅證據，伊格爾用斧頭砸爛米萊娜的手機，再丟進爐火燒毀。

執法部門知情人士指出，伊格爾一輩子都住在這座村莊、和牲畜一起工作，「他很清楚這些動物會吃掉躺在地上的女孩」，但仍將失去意識的米萊娜獨自留在豬舍內，導致她不幸身亡。