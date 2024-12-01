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大陸 大陸焦點 特派現場

曾駐埃及希臘　陸駐以大使履新：盼戰火衝突早日平息

▲新任大陸駐以色列大使肖軍正。（資料照／翻攝自大陸駐希臘共和國大使館官網）

▲新任大陸駐以色列大使肖軍正。（資料照／翻攝自大陸駐希臘共和國大使館官網）

記者陳冠宇／綜合報導

新任大陸駐以色列大使肖軍正11月29日抵達以色列履新，同日他在以色列投書媒體指出，大陸作為中東地區各國共同的朋友，真誠希望當前戰火衝突早日平息，以巴雙方能夠和平共處，大陸將繼續為實現巴以和平及地區和平穩定發揮建設性作用。

肖軍正在以色列最大希伯來語報紙《今日以色列》網站發表題為「風物長宜放眼量 攜手同行開新局」的署名文章，他表示，中國和以色列地處亞洲的東西兩端，相隔萬里，建交30多年來兩國關係保持健康穩定發展，各領域友好交往合作取得豐碩成果。

肖軍正指出，作為中東地區各國共同的朋友，中國真誠希望當前戰火衝突早日平息，以巴雙方能夠和平共處、猶太民族和阿拉伯民族能夠和諧共存，將繼續為實現巴以和平及地區和平穩定發揮建設性作用。

肖軍正提到，中以友好根基深厚，互利合作優勢互補，兩國關係有著豐富的多樣性也有足夠的韌性，發展前景廣闊。只要雙方堅定信心、攜手努力，堅持從戰略和長遠角度看待和推動兩國關係發展，中以關係一定會迎來更加美好的明天。

肖軍正強調，他願與以色列各界朋友密切溝通、坦誠交流、增進互信、共促合作，共同推動中以關係行穩致遠，不斷開創新的局面。

據公開資料，肖軍正，於1970年3月生，為江西吉安人，歷史學博士，中共黨員。他曾任大陸外交部西亞北非司參贊、副司長，2019年後歷任中國駐阿拉伯埃及共和國大使館公使銜參贊、公使，2021年任中國駐希臘共和國特命全權大使。

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