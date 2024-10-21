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自家成哈瑪斯首領辛瓦葬身地　加薩男大驚：我在那住了15年

▲▼ 以色列國防軍公開加薩拉法一棟嚴重受損建築物之中，有一人在椅子上，經確認為哈瑪斯首領辛瓦（Yahya Sinwar）。（圖／達志影像／美聯社）

▲辛瓦葬身之地就是加薩男子住了15年的家。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

哈瑪斯首領辛瓦（Yahya Sinwar）上周命喪以軍襲擊，依據以軍公布的無人機拍攝畫面，辛瓦被擊殺之前就待在加薩拉法一間部分遭摧毀的民宅內。這一幕讓加薩男子塔哈（Ashraf Abo Taha）感到相當震驚，因為辛瓦葬身之地就是他住了15年的家。

BBC報導，塔哈今年5月收到以軍撤離通知之後離開拉法的家，接著前往汗尤尼斯，在那之後就沒有這棟房子的任何消息，直到辛瓦死訊曝光。塔哈指出，當時是女兒拿出社群媒體流傳的畫面，起初他還不相信，直到兄弟確認影片中的房子就是他家，「我看到照片的時候很震驚」，但不清楚辛瓦為何在那裡、也不知道辛瓦是如何抵達，「我和我的兄弟、兒子們從頭到尾都跟這件事無關」。

經BBC核實，塔哈手中的住家照片和影片，與辛瓦遭擊殺所陳屍地點的房子影像相符。但BBC無法確認塔哈是否為這間民宅的屋主。

依據塔哈的說法，這間房子是在家人的協助之下親自打造，地點位在拉法，價值約20萬謝克爾（約新台幣171萬元），在當初撤離時屋況仍良好，「發生的這一切讓我感到非常難過，我蓋的房子消失了，只有神能夠補償我們。」

▼哈瑪斯首領辛瓦命喪以軍襲擊。（圖／路透）

▲▼哈瑪斯首領辛瓦（Yahya Sinwar）命喪以軍襲擊。（圖／路透）

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