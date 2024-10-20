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哈瑪斯領袖「攜家眷藏身地道」畫面曝光　妻拎百萬柏金包

▲▼ 哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）生前影片 。（圖／路透）

▲哈瑪斯領袖辛瓦躲進地道的身影曝光 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以軍19日公布一段哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）的身影，就在2023年10月7日哈瑪斯入侵以色列大開殺戒的前一天，辛瓦帶了妻小躲進地道，帶著大量物資及個人物品前往藏身據點。依據以軍阿拉伯語媒體發言人阿德拉伊的說法，辛瓦妻子手拎的是愛馬仕柏金包，價值3.2萬美元（約新台幣102萬元）。

以色列時報、耶路撒冷郵報等報導，以色列國防軍宣稱這段辛瓦攜家帶眷躲藏的影片是數月之前在加薩地區找到，畫面拍攝日期為2023年10月6日，也就是哈瑪斯入侵以色列的前一天。以軍發言人哈加里稱，哈瑪斯領導人把自身生死置於加薩人民的性命之上，在哈瑪斯大開殺戒之前，他帶著家人獨自進入地道躲藏，帶走一袋袋食物、水、枕頭、電視、床墊與其他長期居住用品，來來回回搬運數小時。

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲外傳辛瓦妻子手拎的是愛馬仕柏金包，價值3.2萬美元（約新台幣102萬元）。（圖／翻攝自X）

另外，以軍阿拉伯語媒體發言人阿德拉伊（Avichay Adraee）宣稱，辛瓦妻子手拎的是價值3.2萬美元（約新台幣102萬元）的愛馬仕柏金包。

哈加里指出，辛瓦躲在地下藏身據點指揮哈瑪斯發動攻擊，這處藏身據點設施齊全，擁有電視、沙發、通訊設備等，「以軍今年2月進入汗尤尼斯地區時找到一處地下據點，有居住區、淋浴區、床鋪、保險箱、制服等。有好幾次，我軍距離抓到（辛瓦）只剩短短幾分鐘的路程……我們知道他曾經待過那裡，因為在使用過的面紙上，有他的DNA」。

依據以軍情報，在過去這一年期間，辛瓦大多數時間都躲在加薩汗尤尼斯與拉法之間的地下據點，只有在逃亡時才會出來，身上帶著文件、武器、金錢等，由保鑣陪同。

▲辛瓦身上多處重傷，致命一擊是頭部槍傷。（圖／路透）

哈瑪斯近期已證實辛瓦的死訊，辛瓦命喪以軍襲擊行動，身上多處重傷，致命一擊是頭部槍傷。以色列國家法醫中心的首席病理學家庫格爾（Chen Kugel）透露，「他的頭中了一顆子彈，有嚴重的創傷性腦創傷。」

辛瓦生前身家估為30億美元（約新台幣960億元），死後身上被發現帶著數千謝克爾（以色列貨幣單位，也是加薩地區、約旦河西岸的法定貨幣）。

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