哈瑪斯領袖「攜家眷藏身地道」畫面曝光　妻拎百萬柏金包

▲哈瑪斯領袖辛瓦躲進地道的身影曝光 。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

以軍19日公布一段哈瑪斯領袖辛瓦(Yahya Sinwar)的身影,就在2023年10月7日哈瑪斯入侵以色列大開殺戒的前一天,辛瓦帶了妻小躲進地道,帶著大量物資及個人物品前往藏身據點。依據以軍阿拉伯語媒體發言人阿德拉伊的說法,辛瓦妻子手拎的是愛馬仕柏金包,價值3.2萬美元(約新台幣102萬元)。

DECLASSIFIED FOOTAGE:



Sinwar hours before the October 7 massacre: taking down his TV into his tunnel, hiding underneath his civilians, and preparing to watch his terrorists murder, kindap and rape. pic.twitter.com/wTAF9xAPLU