健保停復保沒了！ICU醫樂喊「一起感謝她」：每年可增23億收入

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

健保停復保制度引發「生病回台爽用健保」等爭議，大法官釋憲後，衛福部已經決定不修法，讓停復保制度於12月23日廢止，即便在國外也是要持續繳交健保費，將可挹注健保達23億元。Icu醫生陳志金就點名一位拒繳健保費的女士，「恭喜她衝撞體制成功！」

陳志金在粉專點名在台灣有戶籍的女士，因為拒繳1498元的健保費，跟健保局（署）打官司，此舉意外為國家帶來每年23.6億的健保收入，「一起來感謝李女士」。他透露，該女長期旅居國外，每年只在農曆春節才返台，短暫停留即出境。

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後來，女子接到健保局通知要繳交合計2個月1498元的健保費，不滿和健保局打官司，最後憲法法庭判決「停復保」制度違憲，要求修法，健保署則決定不修法，乾脆把原本的「停復保制度」廢掉。

陳志金估算，目前約有21萬人停保，「換算下來，如果這些人沒有停保，健保保費每年將增加23億元收入！」他點名長年旅居國外的人，就不必擔心無限期繳健保費「供他人使用」，因為國人出境2年以上，戶籍就會被遷出，沒有戶籍的話，健保就會自動「退保」，就不用再繳健保費。

最後，陳志金笑說，「我們大家都應該要感謝該女士，感謝她堅定的毅力、鍥而不捨，幫全台灣的民眾爭取到『出國也要繼續繳健保費』的待遇，讓國家每年可以增加23.6億的健保收入！」更直呼，「恭喜她衝撞體制成功，以一個人的力量，用她認為的『不合理』，推翻更大的『不合理』！」