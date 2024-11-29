健保停復保沒了！7癌單基因檢測納給付　衛福部12月新制一次看

▲衛福部健保署，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部12月份新制即將上路，相關措施包含攸關旅外國人權益的健保「停復保制度」12月23日起失效廢止；而從12月1日起，健保署新增7種癌症「單基因檢測」納入給付、疾管署方面則將以往僅有公費接種的Ｍ痘疫苗開放自費接種，單劑要價6986元。《ETtoday新聞雲》整理衛福新制一次看，提供讀者參考。

一、出國停復保制度自113年12月23日起失效

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健保停復保制度全面取消，從12月23日起國人就無法辦理停保，不分身份，不管有無出國，都要持續繳交保費。另設有過渡配套措施，針對12月22日之前已經辦理停保者，不會去追溯，會等待再次入境返國時才會自動復保。

健保署統計近5年平均每年辦理停保人數約13.6萬人，112年達23.1萬人。預估可以增加保費收入23.6億元，包含政府補助8.5億元，但每年自墊醫療費用核退預估增加約4.7億元。

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二、健保給付新增7種癌症「單基因檢測」項目

健保今年中旬將次世代基因定序檢測（NGS）納入給付，12月1日起另新增7種癌症的單基因檢測給付，預估9000多名癌症病人受惠，挹注經費約1億元。

新增項目包含：實體腫瘤的大腸直腸癌（BRAF）、黑色素瘤（BRAF）、腸胃道間質瘤（KIT+PDGFRA）及甲狀腺癌不包含髓質癌（BRAF）；以及血液腫瘤，包括多發性骨髓瘤（原位雜合檢驗）、B細胞淋巴瘤（BCL、第17對染色體缺失原位雜合檢驗、TP53）及T/NK細胞血癌與淋巴瘤（TCR）。

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三、新增妊娠糖尿病品質照護及產科醫師與助產人員共照服務

為提升孕婦醫療照護品質、降低生產風險，全民健康保險修訂「孕產婦全程照護醫療給付改善方案」，產前中後追蹤的管理照護、孕期中妊娠糖尿病使用胰島素改善血糖控制、高風險妊娠追蹤在生產結束後一個月內進行葡萄糖耐受試驗等。

另產科醫師和助產人員共同照護可以降低生產風險，鼓勵醫院推動融入助產人員加入孕產期照護，每名個案接生除原有生產費用，另支付12000點。這些項目12月1日起生效，每年預計2.1萬人受惠，挹注經費約4000多萬。

四、M痘疫苗自費接種服務

國際M痘疫情仍嚴峻，且國內仍有零星個案發生，國內從12月1日起提供M痘疫苗自費接種服務，不符合公費接種資格但經醫師評估確有暴露風險者，可自費接種M痘疫苗，單劑價格為6986元，完整接種需打兩劑。

可接種的院所分別為台大醫院、亞東紀念醫院、台北慈濟醫院、衛生福利部桃園醫院、衛生福利部台中醫院、童綜合醫院、成功醫院及高雄市立聯合醫院等8家醫療院所。

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