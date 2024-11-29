出國返台「爽用健保」制度要廢了　律師曝導火線笑：衝撞體制大成功

▲停復保制度將廢止，民眾未來不論出國多久，都必須正常繳納保費。（圖／記者呂佳賢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

健保的停復保制度將在12月23日廢止，未來民眾出國就算超過6個月，也不能辦理「停保」，必須持續繳納。對此，律師林智群表示，僑胞李姓女子回國被要求繳健保費不爽，跑去打官司還打到憲法訴訟，最終法院認定停復保制度違憲，現在停復保廢掉了，感謝李女士「衝撞體制大成功，得嘗所望」。

律師林智群在臉書表示，健保制度針對海外國民，本來規定如果出國超過6個月可以停保，回台時健保署會自動幫忙復保，只要求繳幾個月健保費，就可以讓國人繼續使用健保，「因為台灣醫療水準高，又便宜（跟歐美國家相比），很多人回台都會安排看診或做檢查、看牙齒」。

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林智群感嘆，沒想到有一名僑胞李姓女子回台灣探望家人，接到健保署通知要繳一個月749元，總共2個月1498元健保費，李女不爽就提行政訴訟，最後甚至鬧上了憲法訴訟，最終法院判決停復保制度違憲，原本的解決方式是應該修法增訂條款，「不料健保署決定不修法，乾脆把原本的停復保制度廢掉」。

林智群說，以後就算是出國，還是要繼續繳健保費，沒有什麼「出國就停保，回台再復保」，其實這樣比較公平，「怎麼可以說你出國就不用繳，或等到有需求再繳」、「最後還是要感謝李女士，為了1498元打官司，幫大家爭取到『出國也要繼續繳健保費』待遇，衝撞體制大成功，得嘗所望」。