團膳公會推4款創新米食入校園　2.8萬學童試菜滿意度達93%

▲全國團膳廚師委員會主委周維民介紹米食特餐。（圖／全國團膳公會提供）

記者楊惠琪／台北報導

為提升國產米食用率及帶動校園食米多元化，中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會設計4道以「台灣米」為主食的特餐食譜，以米糕、燴飯、米香飯等型態供應，與北中南8家團膳業者配合，讓全國2.8萬名學童試菜，統計用餐後的整體滿意度高達93%，並培育校園食農教育種子營養師，在校園推廣更多元的米食文化。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會與農業部農糧署攜手，共同推動113年度校園食米行銷推廣計畫，整合全國學校團膳營養師進行校園食米教育推廣活動，藉此增加國內食米食用量。

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全國團膳廚師委員會主委周維民、團膳營養師委員會主委劉小菁共同研發4道以台灣米為主食的創新特餐，包括台南風味米糕飯、高纖小魚燴飯、日式海苔飯與甜筒米香飯等，8家團膳業者日前配合供餐，全國有2.8萬名學童試吃，獲得93%的高滿意度。

中華民國餐盒食品商業同業公會理事長陳明信表示，除了研發米食特餐外，也製作宣導短影片，建立國人正確米食營養概念，增加食米食用量，提高國內糧食自給率，強化國人對國產稻米產業的支持，另舉辦校園食米營養推廣研討暨成果發表會，邀請學校團膳營養師參與，成為推廣校園食米食農教育的種子營養師。





▲團膳公會舉辦研討會、培訓種子營養師推廣校園食米文化。（圖／全國團膳公會提供）