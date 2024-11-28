團膳業者扛不住菜價飆漲　家長怨：學校午餐連兩天給豆芽菜

▲近期菜價飆漲、到貨量不足，讓團膳業者也吃不消。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

今年颱風接力襲台，主要蔬菜產區產期受到影響，夏季與冬季蔬菜銜接不上，導致近期菜價飆漲，大台北地區蔬菜每公斤拍賣價連日都在55元至60元，讓供應學校午餐的團膳業者也吃不消，被迫改用豆芽菜、冷凍蔬菜替代，有家長就抱怨：「孩子連續兩天都吃豆芽菜。」

根據北農今天最新統計，台北市蔬菜到貨量約1025噸，平均拍賣價每公斤55.8元，到貨量只有往常的7成左右，因到貨量持續減少，但市場需求強勁，讓菜價居高不下，比去年同期貴了7成，從葉菜、根莖到瓜果類價格全面上揚，創下國內秋冬以來最高菜價記錄。

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蔬菜又少又貴，學校營養午餐常用的玉米每公斤要價165元、番茄140元，大黃瓜也逼近百元，讓業者不得不改菜單因應，有學生家長就抱怨「孩子連續兩天都吃豆芽菜」，還有家長反映三色豆出現的頻率增加。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信坦言，最近蔬菜價格真的天價，進貨成本幾乎翻倍，不但價格貴，到貨量不足、菜況也不好，只能以豆芽菜、冷凍青花菜等替代蔬菜，但建議業者一周替代一至兩次，不宜天天供應豆芽菜或冷凍蔬菜，還是要搭配其他葉菜類供餐。

新莊公有市場菜販廖炯程也說，這個季節的葉菜類從來沒這麼貴過，而且不但菜價貴，還沒菜可以賣，攤商都在四處批貨調菜，連菇類也漲了1至3成。有消費者到傳統市場買菜，芹菜半斤100元、彩椒每斤150元、波菜120元、茄子120元，直呼：「菜價直逼魚肉價格，最近外食比較划算。」

農糧署副署長姚志旺表示，各類菜種受之前風災影響延後收成，因夏季菜種產量漸減，而冬季菜種受風災影響產期延後，夏季與冬季產季轉換未能順利銜接，評估12 月上旬進入量產後，整體菜價可望恢復平穩。