　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南崁溪悲歌！團膳業者排放油污廢水　環保局祭停工處分+罰款

▲桃園市某團饍業者私設管線將油污廢逕自挑排放南崁溪中，稽查人員攀爬取證。（圖／桃園市政府環保局，下同）

▲桃園市某團膳業者私設管線將油污廢水直接排放南崁溪中，稽查人員攀爬取證。（圖／桃園市政府環保局提供，下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市南崁溪畔某團膳業者多次將含油污廢水在側溝私設管線排放至南崁溪中，影響南崁溪水質，且該業者一年內經2次限期改善仍持續違規，桃園市政府環保局認定情節重大，依水污染防治法規定裁處停工，並依違反水污染防治法第30條告發，最高可處新台幣300萬元罰鍰。

▲桃園市某團饍業者私設管線將油污廢逕自挑排放南崁溪中，稽查人員攀爬取證。（圖／桃園市政府環保局，下同）

環保局表示，該團膳業者位置緊鄰南崁溪自行車步道，利用地勢之便，於側溝中設置私人管線，將每日作業產生的油污廢水沿側溝及私人管線直接排放至南崁溪中，造成周遭環境有明顯酸臭味情形，稽查人員查獲該團膳業者違法並將其私人管線封管後，但業者仍持續排放油污廢水污染南崁溪，故依水污染防治法第30條及第73條規定，認定情節重大，處以停工處分，依法可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，並要求業者確實進行水質改善。

▲▼環保稽查人員在側溝中查到私設管線及取樣廠內油污廢水（圖／桃園市政府環保局提供）

▲▼環保稽查人員在側溝中查到私設管線及取樣廠內油污廢水（圖／桃園市政府環保局提供）

▲▼環保稽查人員在側溝中查到私設管線及取樣廠內油污廢水（圖／桃園市政府環保局提供）

環保局指出，環保局污染監控中心24小時受理民眾陳情，可快速調派稽查員前往稽查，呼籲各業者勿心存僥倖，為節省成本及處理設備，非法排放破壞環境。另提醒民眾若發現有水污染或其他環境污染情事，可立即向環保局提供線索，歡迎多加利用1999市政服務專線，阻絕或減緩污染情形的發生。

ET快訊
買氣差　攤商嘆：烤肉的人變少了
下匝道狂衝！　撞毀保時捷
00878改月配？　國泰投信回應了
快訊／胡婉玲突辭去民視副總
全台「最強景點」！　前十名排行一次看
快訊／「賓利女警」詐加班費+油錢　二審判決出爐
快訊／咖啡連鎖店起火！　一樓冒出白煙
補助最多340萬　雙北市政府出手解決老公寓「無電梯」問題
朱亞虎給蔡壁如親筆信　內容公布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

惡性不改！男狂換女友「養寵物」　虐死蜜袋鼯埋屍公園

高雄女駕駛左轉撞單車「阿嬤捲車底」　千斤頂搶救畫面曝

台中阿北鬼切出事！騎士撞上倒地流滿地油漬　結果又害她摔車

辛苦找到車位…眼睜睜遭逆向攔胡！他「神操作」解氣全網叫好

南崁溪悲歌！團膳業者排放油污廢水　環保局祭停工處分+罰款

快訊／「賓利女警」詐加班費+油錢　求輕判拘役二審判決出爐

4度酒駕撞癱女騎士！老闆月賺20萬卻分期賠2.5萬　遭法官重判　

快訊／高雄知名咖啡店「真心豆行」火警！疑烘豆機起火

驚險瞬間！高雄男「變換車道」出包　追撞保時捷3人送醫

中秋前夕三離島實施威力掃蕩！海陸大動員　嚴防走私、偷渡情事

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

阿公揮桿小球誤擊孫女　調皮大笑妹傻眼：又來

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

新竹教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

KTV跳「白菜舞」應援超炸　嗨咖開場亂跑連E人都嚇到

子瑜練舞突停下來！ 「我還沒打招呼＞＜」#星光雲reels

廣州就醫掛號費竟要1350！ 陸妻感嘆：台灣健保真的好.mp4

惡性不改！男狂換女友「養寵物」　虐死蜜袋鼯埋屍公園

高雄女駕駛左轉撞單車「阿嬤捲車底」　千斤頂搶救畫面曝

台中阿北鬼切出事！騎士撞上倒地流滿地油漬　結果又害她摔車

辛苦找到車位…眼睜睜遭逆向攔胡！他「神操作」解氣全網叫好

南崁溪悲歌！團膳業者排放油污廢水　環保局祭停工處分+罰款

快訊／「賓利女警」詐加班費+油錢　求輕判拘役二審判決出爐

4度酒駕撞癱女騎士！老闆月賺20萬卻分期賠2.5萬　遭法官重判　

快訊／高雄知名咖啡店「真心豆行」火警！疑烘豆機起火

驚險瞬間！高雄男「變換車道」出包　追撞保時捷3人送醫

中秋前夕三離島實施威力掃蕩！海陸大動員　嚴防走私、偷渡情事

崑大視訊系校友影視作品再創佳績　第59屆電視金鐘獎獲6項入圍

等同人類152歲！全世界最年長「貓瑞」33歲過世　主人哀悼：想念她

北檢洩密案調查結果曝光！　媒體人一看怒轟：就問到底查了什麼？

惡性不改！男狂換女友「養寵物」　虐死蜜袋鼯埋屍公園

高雄女駕駛左轉撞單車「阿嬤捲車底」　千斤頂搶救畫面曝

超萌漫畫瀏海、貓咪鎖骨髮正夯！2024「秋冬髮型趨勢」一次看

林忠正／要減碳　綠能優先於核電！

果菜市場周三起連休2天　攤商嘆買氣差：烤肉的人變少了

鳳梨遭網軍洗版「留一些543」！　公開截圖曝無奈：手段高明點

金價狂漲消費者卻步　中國銀樓面臨生存危機

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

社會熱門新聞

1歲男童爬進衣櫃噎死無人知　送托半年命喪保母家

快訊／美女記者捲洩密！　臭臉快閃上車

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

快訊／小沈1500涉洩密！　馬郁雯遭傳喚了

教保員穿黑絲拍抖音　小朋友全入鏡這下慘了

快訊／快改道！　國3翻車事故

鍾小平竟先提告　曾姸潔：再不道歉全都公開

保時捷撞癱孝子拒賠　女律師免費幫母子討公道

BMW與警車相撞駕駛成植物人　開車警判刑6月

傳前都發局長黃景茂「供出實情」換交保

滾水燙死元配、電鍋奪夫命　極惡小三成魔之路

高科大教授收錢幫學生找槍手寫論文　還性侵女博士生

即／遭疑洩密！北檢「傳喚5記者」喊：絕無洩漏偵查內容

1歲童吞硬幣+玩具噎死　保母無照收托4娃還外出

更多熱門

相關新聞

福島核廢水入海周年　綠盟：核災進行式「排放逾5.4萬立方公尺」

福島核廢水入海周年　綠盟：核災進行式「排放逾5.4萬立方公尺」

今天是日本福島核廢水排放入海1周年的日子，綠色公民行動聯盟今天指出，過去一年以來，日本已經進行7次排放，目前正進行第8次排放，預計今年還會再有3次排放，代表福島核災仍是進行式，只是日本將核災的代價轉移給太平洋居民，綠盟呼籲日本政府與東電應立刻停止排放作業，並與利害關係人重新對話。

桃園南崁溪驚見未爆彈　迫砲彈體躺河床畫面曝

桃園南崁溪驚見未爆彈　迫砲彈體躺河床畫面曝

Mazda MX-5 2.0升歐洲停售

Mazda MX-5 2.0升歐洲停售

國立體大無償提供校地　協助改善南崁溪水質

國立體大無償提供校地　協助改善南崁溪水質

台南智慧停車有效降低二氧化碳排放

台南智慧停車有效降低二氧化碳排放

關鍵字：

團膳業者排放油污廢水南崁溪停工處分

讀者迴響

熱門新聞

中秋愈來愈少人烤肉！網曝最大原因

1歲男童爬進衣櫃噎死無人知　送托半年命喪保母家

快訊／美女記者捲洩密！　臭臉快閃上車

啦啦隊女神艾璐懷孕「淚灑球場」

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

徐少強小30歲愛妻也離世

日本AI生成「典型台灣男子」　網笑瘋搶認親

外資開槍降評！股王信驊摜跌停　一張賠47萬

託丫頭買演唱會票放鳥　張景嵐「駁閨蜜決裂」發聲

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

快訊／小沈1500涉洩密！　馬郁雯遭傳喚了

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」

教保員穿黑絲拍抖音　小朋友全入鏡這下慘了

今晚變天！葡萄桑加速最近時間曝　蘇力颱風恐生成

上班第一天「就被全場喇舌一遍」　酒店妹超崩潰：被抽乾了

更多

最夯影音

更多

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

阿公揮桿小球誤擊孫女　調皮大笑妹傻眼：又來

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面