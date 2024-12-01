首爾地鐵驚魂！轎車剎車失靈「衝撞電聯車」　他驚險逃生

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾地鐵1號線今（1）日上午發生轎車與電聯車擦撞的事故！在首爾地鐵衿川區廳站路段附近，一輛白色轎車疑似失控撞上鐵軌旁的圍牆後停在鐵軌上，不久後一輛電聯車以較緩慢的速度撞上，幸好轎車駕駛與乘客即時躲避，才免去死亡災禍。

根據《韓聯社》，韓國鐵道公社與消防當局指出，1日上午6時46分（台灣時間上午5時46分），在首爾地鐵1號線衿川區廳站路段，一輛白色轎車疑似失控撞破鐵軌旁的圍牆，最後停在鐵軌上，車上駕駛與乘客立刻下車躲避。下一刻，無法及時剎車的電聯車擦撞停留在鐵軌上的白色轎車。

該列電聯車總共有300名乘客，在發生擦撞事故以後，上午7時35分從衿川區廳站下車，轉搭下一班列車。幸好，沒有任何乘客在此次擦撞事故中受傷。至於轎車駕駛與乘客共2人，則是在擦撞中受傷，立刻送醫治療。

韓國鐵道公社關係人士還原事發現場，「該輛列車正準備進入石水站，因此放慢速度行駛。」

擦撞事故發生後，首爾地鐵1號線一度改為單線通行，直到上午9時2分起才恢復雙線通行。因此次事故，KTX高速列車有8個班次、新村號等一般列車9個班次、地下鐵20個班次延誤約10到40分鐘。

白色轎車駕駛通過酒測。他向警方供稱，「發生事故之前，在起亞大橋三叉路口發生事故，之後因為剎車失靈，才會失控撞上鐵道圍牆。」