▲張善政設都更辦公室，首發鎖定卡12年海砂屋。（圖／都發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市都市更新專案辦公室自今年8月成立，住宅發展處團隊利用周末到桃園、中壢和龜山等地舉辦了社區說明會，11月份已辦理了6場。其中正光花園新城於101年判認為海砂屋，遲遲沒有進一步重建規劃，現在結合「防災都更專案」不僅可增加重建容積外，目前也已過半住戶同意轉軌為公辦都更，突破社區12年來難以整合的困境。

桃園市政府除了成立都更專案辦公室，也發布了「防災都更專案計畫」及「受理民間申請公辦都更專案計畫」，並研擬辦理都市更新訓練課程。住宅處表示，「防災都更專案計畫」讓符合條件的社區可以採用基準容積的2倍或原容積的1.5倍重建。為了解決老舊社區重建條件不佳及整合過程信任度不足的問題，則推出「受理民間申請公辦都更專案計畫」，只要過半所有權人同意後，可向住宅處申請，市府會協助提出建築量體、財務試算，如果獲得75%住戶的認可，市府將協助模擬選配、進行招商尋求投資人。

住宅處長邱英哲1日表示，11月份已到海砂屋、震損社區進行都更說明會，希望以防災都更的方式增加重建的容積，來解決民眾對於重建容積率的疑慮。除正光花園新城社區有意願轉為公辦都更，中壢火車站對面的財神大樓也刻正自主更新中，因防災都更增加容積的誘因而也提升了研商的速度。

都更專案辦公室將持續主動出擊尋找防災都更的案源，期能透過公部門力量加速重建，解決舊市區寙陋街廓、危險建物的安全隱憂。