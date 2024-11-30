延續吳鴻麟獎學金吳伯雄捐千萬　張善政感謝嘉惠桃園4千學子

▲桃園市長張善政昨晚出席「伯仲基金會董事長吳伯雄鑽石婚宴」，與台北市長蔣萬安等人向吳伯雄致意。（圖／桃園市新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政昨（29）日出席「伯仲基金會董事長吳伯雄鑽石婚宴」，張善政表示，喜見「伯公」吳伯雄及夫人戴美玉身體健康，兩人攜手走過一甲子還迎來難得鑽石婚，其中更感謝「伯公」及其家人長期推動文教公益事業，捐贈1000萬元予「吳鴻麟先生紀念獎學金」，嘉惠桃園逾4000學子，相信未來定能幫助更多桃園學子。

「伯仲基金會董事長吳伯雄鑽石婚宴」昨晚在北市喜來登飯店舉行，包括前總統馬英九、立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、台中市長盧秀燕、新竹縣長楊文科、台東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠與桃園市議會議長邱奕勝等多人均出席。

▲「伯仲基金會董事長吳伯雄鑽石婚宴」，董事長吳伯雄致詞感謝。（圖／桃園市新聞處提供）

伯仲基金會董事長吳伯雄表示，光陰似箭、歲月如梭，他與妻子認識80年、攜手走過一甲子，內心只有滿滿的感恩。為回饋國家社會的栽培，特別捐出4000萬元予四大團體，希望以自身有限力量，達到拋磚引玉的效果，鼓勵社會大眾幫助社會上需要照顧的弱勢族群。

張善政指出，「吳鴻麟先生紀念獎學金」辦理迄今已34年，受惠學子累積超過4000名，起初以5000萬元為基金，以孳息作為獎學金，關懷桃園下一代，但近年來因利率下降，基金早已用罄，感謝「伯公」及其家人仍費盡心思積極籌措經費續辦，對提攜桃園優秀學子有很大助益。

▲伯仲基金會董事長吳伯雄伉儷昨晚捐贈一千萬元給吳鴻麟先生紀念獎學金。（圖／桃園市新聞處提供）

桃園市教育局說明，今年度「吳鴻麟先生紀念獎學金」共計頒發97位學生，包含52位大專院校、45位高中職學生，另頒發1項體育特別獎，共計162萬。感謝吳伯雄先生暨其家人秉持關懷桃園學子及回饋社會的無私精神延續善舉，今日再捐助1000萬獎學金予市府，造福更多在地學子。