桃園挺國球！張善政宣布設立棒球天使基金　助基層棒球扎根

▲桃園挺國球！張善政宣布設立棒球天使基金。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政27日主持市政會議時表示，中華隊奪下世界棒球12強賽冠軍後，舉國歡騰，本屆中華隊設籍桃園或隸屬樂天桃猿隊的選手及教練人數最多，為了讓桃園能夠繼續支撐臺灣棒球在國際賽場不斷突破，桃園市政府將投入一千萬元，在市府體育發展基金會設立棒球天使基金，希望藉由此筆預算支持基層棒球發展。

棒球天使基金設立後，將透過邀請桃園國手協助辦理棒球營隊、提升學校棒球師資能力相關培訓、交流比賽經驗等，普及桃園學生對棒球的興趣，向下扎根，讓中華隊冠軍隊伍的精神和實力得以在桃園傳承並繼續發光發熱。

張善政表示，中華隊週日在日本東京奪下世界棒球12強賽的冠軍，全國民眾都很興奮、振奮，當晚他在市府廣場直播派對結束前說，「這一晚，我們所有人一輩子都要記得，因為我們與中華隊一起寫歷史。」張市長也特別感謝中華隊所有球員、教練以及後勤團隊，讓臺灣棒球有前所未有的突破，在全世界揚眉吐氣，一圓全體國民對國球的期待與夢想。

當天中華隊奪冠後，自己在市府廣場跟觀看冠軍戰的民眾一同高唱國旗歌，許多人激動落淚，因為中華隊上一次打進國際的冠軍賽，已經是32年前的事；對於中華英雄們把臺灣棒球再次帶向巔峰，從政府到全體社會，應該要好好把握，加強對棒球的投入，希望每一屆的中華隊都是最強的中華隊，每一代的臺灣民眾都是最幸福的球迷。

中華隊的堅強實力，來自於職業棒球以及三級棒球的堅實基礎，本屆中華隊便有超過十人來自桃園或隸屬於樂天桃猿隊，也因此，桃園身為職棒及三級棒球的重鎮，貢獻其實至為重要，市府也以桃園能有此貢獻深感驕傲。

奪冠後，市府內部便一直針對如何比其他縣市投入更多、扎根更深，讓出身桃園的選手可以持續成為中華隊支柱等議題有熱烈地討論，因為桃園有這麼棒的棒球基礎，應該要做一些與別的縣市不同的事。

對此，市府將邀集國手和球團研商，規劃具體可行的推動架構。張善政表示，設置及運用棒球天使基金只是第一步，邀請中華隊的國手們能將實力與經驗回饋到桃園，帶動基層棒球的進一步發展，讓更多學校參與其中，擴大對棒球感興趣的學生人數，未來也將設計配套政策、編列或擴大預算，挹注更多資源，支持棒球長期發展。

張善政強調，大家都不希望冠軍是曇花一現，而是要讓這股能量在桃園扎根、萌芽，讓桃園成為中華隊持續輸出優秀選手的基地，藉此讓桃園國手的能力創造最大價值，從桃園開始，培養更多臺灣英雄。