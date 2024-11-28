　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園英雄見面會將登場　張善政拋驚喜：「玉米」林昱珉也要來

▲桃園市政府今天下午在市府廣場舉辦「2024世界12強棒球錦標賽桃園英雄見面會」，一早就有大批球迷排隊準備與球員擊掌。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市政府今天下午在市府廣場舉辦「2024世界12強棒球錦標賽桃園英雄見面會」，一早就有大批球迷排隊準備與球員擊掌。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府今（28）日下午在市府廣場前舉辦「桃園挺桃猿、桃園英雄見面會」，今天一早就有球迷排隊等候準備與球員擊掌，市長張善政稍早則在臉書PO文「金牌戰封鎖日本隊的玉米林昱珉也要來了」，讓更多球迷擠在市府廣場，其中排第一位的孟姓女球迷說，今天上午8點從台中趕來排隊，希望能見到心儀的球員與啦啦隊。

▲桃園市政府今天在市府廣場舉辦「2024世界12強棒球錦標賽桃園英雄見面會」，大批球迷排隊準備與球員擊掌。（圖／記者沈繼昌攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市政府今天在市府廣場舉辦「2024世界12強棒球錦標賽桃園英雄見面會」，大批球迷排隊準備與球員擊掌。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市政府今（28日）天下午5時30分在市府廣場舉辦「桃園英雄見面會」，中華隊國手28人，其中有11人來自桃園，包括桃園市平鎮高中、開南大學與樂天桃猿等在地球員，出席者包括總教練曾豪駒、教練劉品辰與洪全億，球員則有林立、黃子鵬、莊昕諺、陳晨威、戴培峰等人，另還有樂天女孩嘎琳、孟潔等人。

市長張善政稍早則在臉書PO文，世界12強棒球賽桃園英雄見面會，今天下午將在府前廣場登場，感謝球員、球團對球迷的愛護，除見面會之外，會後也將安排英雄擊拳會，因時間有限，限量開放600名球迷朋友與英雄們擊拳，近距離與選手們互動。其中「金牌戰封鎖日本隊的玉米林昱珉也要來了」，給球迷意外驚喜。

▲桃園市政府今天下午在市府廣場舉辦「2024世界12強棒球錦標賽桃園英雄見面會」，第一位到場孟姓女球迷很高興能與心儀隊員與啦啦隊見面。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市政府今天下午在市府廣場舉辦「2024世界12強棒球錦標賽桃園英雄見面會」，第一位到場孟姓女球迷很高興能與心儀隊員與啦啦隊見面。（圖／記者沈繼昌攝）

今天一早就有球迷慕名趕來排隊，其中排第一位的是孟姓女球迷，她開心地說，今天早上8點就從台中趕來排隊，幸運排到第一位，能見到心儀球員與啦啦隊感到很開心；另一位嚴姓女球迷也說，今天特別請假從台北過來，希望能見到球員戴培峰，前幾天沒辦法到日本東京應援，今天特別趕來向教練、球員說聲「謝謝，幫台灣拿到金牌」。

 【 更多新聞】

身障男遭長期霸凌慘死！當沙包隨便打罰喝醬油　3室友+1女起訴

製毒工廠藏桃園民宅！檢警抄出5263包毒咖啡　6人這下慘了

加菲貓背包「眼睛一直閃」竟是惡男竊聽妻女　女告前夫結果曝

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
中華隊「訂飲料」爆紅！神級情蒐內幕曝光　一票台大博士助攻
快訊／黃紹庭涉詐領1455萬助理費起訴　150萬元交保
本土劇男神認愛女星「控她欠錢不還」　本尊回應了
快訊／疑載有愛國者飛彈發射器！軍卡翻落邊坡　畫面曝光
快訊／雪霸山區覆白霜！　畫面曝光
快訊／台灣U12完封日本！　晉級冠軍戰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

上千人一早排隊！桃園英雄見面會今登場　正妹興奮與戴培峰合照

快訊／冷氣團發威！7縣市低溫特報　今晚明晨探10度以下

中華隊「訂飲料」爆紅！神級情蒐內幕曝光　一票台大博士助攻

快訊／雪霸山區覆白霜畫面曝　雪管處急喊：嚴防風寒+水寒效應

【廣編】愛爾麗醫美攜手m2美度推出9800mg高科技雙胜膠原飲，讓醫美效果更完美！

被黃巾之亂燒到「昇恆昌沒事」！一票曝有贊助　蔡其昌也謝過

快訊／疾管署「土皇帝」遭拔官！莊人祥道歉：霸凌屬實、調職記過

桃園英雄見面會將登場　張善政拋驚喜：「玉米」林昱珉也要來

未來10天財神闖進門！財運滾滾來的三大星座　天秤座上榜了！

幕後英雄！12強隨隊醫師陳韋任助攻中華隊　東京巨蛋見證歷史

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

要叫台灣隊還中華隊？蔡其昌：別內耗都是同一隊

周湯豪突被3歲弟叫爸爸　表情慌爆：蛤？台下笑瘋

#郭俊麟 證實最後1次打中華隊！父驕傲兒表現打120分

上千人一早排隊！桃園英雄見面會今登場　正妹興奮與戴培峰合照

快訊／冷氣團發威！7縣市低溫特報　今晚明晨探10度以下

中華隊「訂飲料」爆紅！神級情蒐內幕曝光　一票台大博士助攻

快訊／雪霸山區覆白霜畫面曝　雪管處急喊：嚴防風寒+水寒效應

【廣編】愛爾麗醫美攜手m2美度推出9800mg高科技雙胜膠原飲，讓醫美效果更完美！

被黃巾之亂燒到「昇恆昌沒事」！一票曝有贊助　蔡其昌也謝過

快訊／疾管署「土皇帝」遭拔官！莊人祥道歉：霸凌屬實、調職記過

桃園英雄見面會將登場　張善政拋驚喜：「玉米」林昱珉也要來

未來10天財神闖進門！財運滾滾來的三大星座　天秤座上榜了！

幕後英雄！12強隨隊醫師陳韋任助攻中華隊　東京巨蛋見證歷史

再籲開放陸生　陸委會：別怕學生來台讀書與居住

懶人必會時髦送禮秘訣！禮物＋包裝一站購足　還是義大利藝術家設計

好市多黑五倒數3天搶先看！蘋果iPad、手錶折扣來了　顯示器省6千

肯德基「聖誕巨大桶」回歸！新品必吃雪花起司脆雞、焦糖脆餅蛋撻

遭判死刑！越南女首富張美蘭還錢求減刑　驚人天價曝光

色違國王企鵝「全身黑到發亮」　緊有鳥喙一抹亮橘點綴

別熬夜、憋尿！營養師傳授「護腎黃金守則」：54321

征服葷食者40年無名素食麵攤！濃郁藥膳香氣當歸湯、酸爽羹湯必喝

陶喆曝老婆生日「唯一願望」閃瞎全場　甜摟辣妻高喊：愛很簡單

快訊／東勢義渡橋下驚見「男子仰躺河道」　疑跌倒撞頭身亡

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

生活熱門新聞

知名漢堡餐車爆「肉品發黑、擺地上」加購薯條卻給餅乾

行李箱「貼上紅色貼紙」過海關GG了

國高中生新潮流！小北百貨「1物」被瘋搶...家長傻眼

500元改圖樣？　當年少棒小將喊值得

刺了6小時！　林昱珉新刺青曝光

若沒跑壘受傷　林智群：老王應該可賺到1億

吳俊偉冠軍遊行上車崩潰！林昱珉急解圍

黃巾之亂燒到昇恆昌　現場舉牌畫面曝

無印良品爆活春宮？年輕男女懶人沙發上疑口愛

林昱珉爆返台「先入伍服役」

知名漢堡餐車爆「肉品發黑」！業者5點澄清

約到雷砲！21歲男「賭一把」不吃事後藥染愛滋

鄭宗哲突PO結婚書約！曝「林家正要跟我結婚了」

中華隊奪冠帥爆「她卻迷上日本隊1人」　大票妹子被圈粉

更多熱門

相關新聞

桃園挺國球！　張善政宣布設立棒球天使基金

桃園挺國球！　張善政宣布設立棒球天使基金

桃園市長張善政27日主持市政會議時表示，中華隊奪下世界棒球12強賽冠軍後，舉國歡騰，本屆中華隊設籍桃園或隸屬樂天桃猿隊的選手及教練人數最多，為了讓桃園能夠繼續支撐臺灣棒球在國際賽場不斷突破，桃園市政府將投入一千萬元，在市府體育發展基金會設立棒球天使基金，希望藉由此筆預算支持基層棒球發展。

桃園航空城優先產專區H基地開工　張善政有期許

桃園航空城優先產專區H基地開工　張善政有期許

中華隊奪冠　張善政：下周六英雄見面會

中華隊奪冠　張善政：下周六英雄見面會

桃園蘿蔔節登場　張善政這樣「16蹲」很輕鬆

桃園蘿蔔節登場　張善政這樣「16蹲」很輕鬆

桃市消防局第四大隊暨平鎮分隊廳舍啟用　提升救災量能

桃市消防局第四大隊暨平鎮分隊廳舍啟用　提升救災量能

關鍵字：

桃園英雄見面會張善政英雄擊掌會玉米林昱珉

讀者迴響

熱門新聞

中華隊婉拒日方慶祝！1000瓶香檳去向曝光

巡山員換攝影機電池突傳槍響　頭部中彈亡

知名漢堡餐車爆「肉品發黑、擺地上」加購薯條卻給餅乾

行李箱「貼上紅色貼紙」過海關GG了

采盟蹭中華隊爆黃巾之亂　特勤認了「2單位同意」真相大逆轉

國高中生新潮流！小北百貨「1物」被瘋搶...家長傻眼

本土劇男神認愛一年多分手了！

500元改圖樣？　當年少棒小將喊值得

辰己涼介金光閃閃震撼金手套頒獎典禮

刺了6小時！　林昱珉新刺青曝光

若沒跑壘受傷　林智群：老王應該可賺到1億

吳俊偉冠軍遊行上車崩潰！林昱珉急解圍

陳子豪複數球隊鎖定！拚逾5年大合約

快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二

林郁婷世界盃棄賽！　世界拳總回應了

更多

最夯影音

更多

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面