桃園中壢區A20社會住宅開工　推動社宅滿足市民居住需求

▲桃園市長張善政今天上午出席中壢區A20社會住宅開工典禮。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

位於桃園機場捷運線上的中壢區A20社會住宅今（29）日舉行開工典禮，市長張善政在典禮上指出，市府持續進行社會住宅規劃與興建，本次開工的中壢區A20社會住宅是中壢區第三棟社宅，預計2027年9月完工，落成啟用後可望將中壢區社宅戶數提升至1400餘戶，擴充桃市整體社宅量能，也預祝工程能夠如期如質完工。

開工典禮於上午11時許舉行，出席者除市長張善政外，市議員黃崇真、謝美英、魏筠與市府體育局長許彥輝、都發局副局長歐政一、社會局副局長蔡逸如、住宅發展處總工程司陳瑛琺等人也到場。

▲桃園市長張善政今天在中壢區A20社會住宅開工典禮上致詞。（圖／住宅處提供）

張善政表示，A20中壢社會住宅是中壢新興開發區域實質建設的里程碑，不但緊鄰機場捷運A20興南站，擁有非常便捷交通，未來完工啟用後將有多功能的公共空間滿足當地居民需求，機場捷運A20興南站周邊地區繁榮指日可待。

▲中壢區A20社會住宅預計2027年9月完工啟用，圖為完工想像圖。（圖／市府新聞處提供）

市府都發局住宅發展處說明，中壢區A20社會住宅為3棟地上14層、地下2層建築，共計有393戶，總工程經費約為26億3999萬元，預計於2027年9月完工。A20社會住宅基地位處新興開發區，交通道路及民生基礎系統規劃完善，周遭擁有埤塘、公園綠地等，以「漫遊自然景觀、共融社區環境」理念設計規劃，將社宅開放廣場轉變附近鄰里共享的綠帶休憩空間。此外，社宅內部公共空間更規劃提供微型運動中心、視覺障礙者生活重建中心、身障者家庭照顧支持服務據點等多元的社會福利服務場所，為整體社會福利提供充足的資源。