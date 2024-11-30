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熊闖進超市！男店員頭部慘遭重襲狂喊「好痛」　守了一天仍抓不到

▲▼日本秋田縣秋田市「Itoku」土崎港分店，30日上午闖入一頭熊。（圖／翻攝自X）

▲日本秋田縣秋田市「Itoku」土崎港分店，30日上午闖入一頭熊。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

日本秋田縣秋田市某一間知名超市，今（30）日上午發生不明熊隻侵入店內的事件，一名47歲的男性店員在超市內工作時，恰巧遇見該知闖入店內的熊，甚至還遭到熊攻擊，導致頭部受傷。儘管目前研判該隻熊仍待在超市內，但其實附近從昨（29）日起至少接獲4起目擊熊的通報案例。

根據《日本放送協會》，位於秋田縣秋田市的超市「Itoku」土崎港分店，30日上午6時20分左右，驚傳一名47歲的超市男性店員遭到熊闖入店內襲擊的事件，導致該名男性店員頭部受傷，幸好當時該間超市仍未對外營業，其他20名店員則是緊急疏散。

其他男性店員聽到「好痛、好痛」的慘叫聲後，連忙趕往現場，發現該名遭襲男店員身後2公尺站著一頭熊。最後，趁該隻熊不注意之際，才連忙將頭部受傷的男店員救出，幸好男店員沒有生命危險。

店家研判該隻熊可能仍待在店內，因此警方和市公所只好在設置陷阱捕獲熊隻的同時，派出無人機進行追蹤，不過可能是礙於死角的關係，目前已經無法確切得知熊的所在位置，且無法得知熊是何時、怎麼闖進超市店內。

據悉，該間超市位於JR秋田車站西北方約7公里處，距離秋田港較近，附近則是有警察署，且住宅和商店林立。

報導指出，其實秋田市從29日就接獲4起目擊熊隻的通報案例，地點在該間超市附近，體長約1公尺。

住在附近的80多歲男性感嘆，「我住在這裡超過30年，從來沒有見過有熊出沒」；90多歲的女性則是表示，「這裡是沿海地帶，距離森林很遙遠，我以為熊根本不可能跑到這裡來。雖然隔壁的町最近已經有人表示目睹熊之出沒，但我沒料到會來到這裡。」

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